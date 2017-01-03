14:45, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ege Denizi'nde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men operasyonu





Bodrum'da yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y adasÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bodrum Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Akyarlar Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã¶nceki gece devriye gÃ¶revi yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada tespit ettikleri, lastik bot iÃ§erisindeki Pakistan uyruklu 48 kaÃ§aÄŸÄ± yakaladÄ±. Yakalanan kaÃ§aklar, karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra iÅŸlemleri iÃ§in Bodrum Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi. YabancÄ±lar BÃ¼ro AmirliÄŸinde iÅŸlemleri tamamlanan kaÃ§aklar, iki midibÃ¼sle polis gÃ¶zetiminde AydÄ±n GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶nderildi.

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