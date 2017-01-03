Ege Denizi'nde yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§men operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y adasÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bodrum Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Akyarlar Mahallesi aÃ§Ä±klarÄ±nda Ã¶nceki gece devriye gÃ¶revi yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada tespit ettikleri, lastik bot iÃ§erisindeki Pakistan uyruklu 48 kaÃ§aÄŸÄ± yakaladÄ±. Yakalanan kaÃ§aklar, karaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra iÅŸlemleri iÃ§in Bodrum Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.
YabancÄ±lar BÃ¼ro AmirliÄŸinde iÅŸlemleri tamamlanan kaÃ§aklar, iki midibÃ¼sle polis gÃ¶zetiminde AydÄ±n GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶nderildi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.
HDP'li Ayhan Bilgen, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a seslenerek, "Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nden geÃ§eni yapamamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel, tehdit, baskÄ± ne olabilir?" dedi
OHAL'in Ã¼Ã§ ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek...
Adana'da FETÃ– kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 62 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla sosyal medyada Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi
BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve referandumda evet oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bodrum'da yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi
Dolar/TL, beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± ve dolardaki kÃ¼resel deÄŸer kazancÄ±yla yÃ¼zde 1'i aÅŸan yÃ¼kseliÅŸle tarihi rekor kÄ±rdÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na suikast ihbarÄ± Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ilanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BakanlÄ±k personel alÄ±mÄ± ile 2017 yÄ±lÄ±nda 810 yeni personeli bÃ¼nyesine dahil edecek.
TÃ¼rkiye genelinde barÄ±ÅŸ ve huzuru bozmayÄ± hedef alan PKK'lÄ±lara yÃ¶nelik operasyonlarda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda 170 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK) Afganistan'daki gÃ¶rev sÃ¼resi 2 yÄ±l daha uzatÄ±lÄ±yor
Memur maaÅŸ katsayÄ±larÄ±, yÃ¼zde 3'lÃ¼k ocak ayÄ± zammÄ±na gÃ¶re yeniden belirlenirken her yÄ±l ocak ve temmuz ayÄ±nda SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisinin beklediÄŸi zam oranlarÄ± da belli oldu