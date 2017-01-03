14:59, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta bomba alarmÄ±





BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸ aramak iÃ§in geldiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'ta motosikletini yol kenarÄ±na bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸiyle ilgili polis araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Motosiklet sahibinin doÄŸru sÃ¶ylediÄŸinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine yol tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±

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