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MOSSAD'dan 'kadÄ±n casus' kampanyasÄ±
MOSSAD'dan 'kadÄ±n casus' kampanyasÄ±

MOSSAD, Ä°srail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiÄŸi ilanda Ä°srailli kadÄ±nlarÄ± saflarÄ±na katma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ Ä°stihbarat ServisiÂ MOSSAD, Ä°srailli genÃ§ kadÄ±nlarÄ± saflarÄ±na katma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Ä°srail gazetelerinde Ä°branice yayÄ±mlanan ilanda MOSSAD, "GÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n arÄ±yoruz, bizim iÃ§in ne yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli deÄŸil. Ã–nemli olan senin kim olduÄŸun.Â MOSSADÂ Ã¶zel karakter sahibi gÃ¼Ã§lÃ¼ istihbarat gÃ¶revlisi arÄ±yor." ifadeleriyle kampanyayÄ± duyurdu.

Sosyal medyada da yayÄ±lan ilanda genÃ§ kadÄ±nlara hitaben, "EÄŸer gÃ¼Ã§ ve karakter sahibiysen, bizimle yeni bir tecrÃ¼be kazanacaksÄ±n."

MOSSAD saflarÄ±na katÄ±lmak isteyen genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n, "Zorlu gÃ¶revlerde yÃ¼ksek performans, her gÃ¶reve tam istidat ve belirsizlik iÃ§eren koÅŸullarda Ã§alÄ±ÅŸma." ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalarÄ± isteniyor.

YurtdÄ±ÅŸÄ± acil gÃ¶revlerin hizmet ÅŸartlarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸu belirtilen ilanÄ± Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ofir Gendelman da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan ArapÃ§a olarak paylaÅŸtÄ±.

MOSSAD KADIN CASUS YETÄ°ÅžTÄ°RME KAMPANYASI BAÅžLATTI

Gendelman, Ä°srailli kadÄ±nlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "MOSSAD'a katÄ±lmak ister misin? MOSSAD, normal olmayan ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸabilecek, gÃ¼Ã§lÃ¼ karakterli ve yÃ¼ksek performans sahibi kadÄ±n casus yetiÅŸtirme kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

DoÄŸrudan Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olanÂ Ä°srail Ä°stihbarat Servisi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yossi Kohen yapÄ±yor.

MOSSAD'Ä±n Ä°branice'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°ngilizce, FarsÃ§a, FransÄ±zca, RusÃ§a ve ArapÃ§a dillerinde yayÄ±n yapan internet siteleri var.

YaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerde kadÄ±nlardan yararlandÄ±ÄŸÄ± bilinen MOSSAD 1949'da kuruldu.



Ä°lgili Konular Ä°srail mossad
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