Sosyal medya takibi iÃ§in Ã¶zel ekip

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'da gece kulÃ¼bÃ¼nde 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan dÃ¼n resen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, BiliÅŸim SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosundan sorumlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet OdabaÅŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla internetteki suÃ§a konu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n tespiti amacÄ±yla 5'i TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, 5'i de Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev yapanlar arasÄ±ndan 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.
Ekip internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±
Bu ekip, saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶ven ya da saldÄ±rÄ± nedeniyle devlet organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan paylaÅŸÄ±mlarÄ± belirlemek Ã¼zere internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±.
Twitter ve Facebook'un avukatlarÄ±yla temas kurulacak
Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda belirlenecek paylaÅŸÄ±mlarÄ±n sahipleri bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak. Bir kÄ±smÄ± sahte isim veya takma adlarla oluÅŸturulan hesaplardan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla ilgili ÅŸÃ¼phelileri bulmak iÃ§in Twitter ve Facebook'un TÃ¼rkiye'deki avukatlarÄ±yla temas kurulacak, ayrÄ±ca aÃ§Ä±k kaynak taramasÄ± yapÄ±lacak.
"SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶ven 2 binin Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±" tahmini
BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, internette gece kulÃ¼bÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven veya bununla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak devleti aÅŸaÄŸÄ±layan 2 binin Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±m bulunduÄŸunu tahmin ettiklerini bildirdi.
TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi de aynÄ± konuyla ilgili sosyal medyadaki 27 hesap sahibi ile okullara yazÄ± gÃ¶ndererek yÄ±lbaÅŸÄ± etkinliklerinin yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat MÃ¼cahit YentÃ¼r, AydÄ±n Nazilli'de yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± Noel Baba kostÃ¼mlÃ¼ bir kiÅŸinin baÅŸÄ±na silah dayayarak protesto edenler, Ä°stanbul Ä°kitelli'de Noel Baba'yÄ± darp edilirken gÃ¶steren afiÅŸi asanlar ile 31 AralÄ±k 2016'daki sayÄ±sÄ±nda "KutlaMA" manÅŸeti atan Milli Gazete yÃ¶neticileri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu. Bu suÃ§ duyurusu halen Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunda gÃ¶revli savcÄ±da bulunuyor.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, Ä°stanbul ve AydÄ±n'da iÅŸlendiÄŸi kaydedilen suÃ§larla ilgili evrakÄ±n ayrÄ±larak, buralardaki baÅŸsavcÄ±lÄ±klara gÃ¶nderilebileceÄŸine dikkati Ã§ekti.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.
HDP'li Ayhan Bilgen, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a seslenerek, "Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nden geÃ§eni yapamamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel, tehdit, baskÄ± ne olabilir?" dedi
OHAL'in Ã¼Ã§ ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek...
Adana'da FETÃ– kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 62 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla sosyal medyada Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi
BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve referandumda evet oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bodrum'da yakalanan Pakistan uyruklu 48 kaÃ§ak, AydÄ±n GÃ¶nderme Merkezi'ne sevk edildi
Dolar/TL, beklentiyi aÅŸan enflasyon rakamÄ± ve dolardaki kÃ¼resel deÄŸer kazancÄ±yla yÃ¼zde 1'i aÅŸan yÃ¼kseliÅŸle tarihi rekor kÄ±rdÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na suikast ihbarÄ± Ã¼zerine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± personel alÄ±mÄ± ilanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BakanlÄ±k personel alÄ±mÄ± ile 2017 yÄ±lÄ±nda 810 yeni personeli bÃ¼nyesine dahil edecek.
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Memur maaÅŸ katsayÄ±larÄ±, yÃ¼zde 3'lÃ¼k ocak ayÄ± zammÄ±na gÃ¶re yeniden belirlenirken her yÄ±l ocak ve temmuz ayÄ±nda SSK ve BaÄŸ-Kur emeklisinin beklediÄŸi zam oranlarÄ± da belli oldu