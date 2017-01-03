15:14, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Sosyal medya takibi iÃ§in Ã¶zel ekip

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul'da gece kulÃ¼bÃ¼nde 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlar Ã¼zerine "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan dÃ¼n resen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, BiliÅŸim SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosundan sorumlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet OdabaÅŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla internetteki suÃ§a konu paylaÅŸÄ±mlarÄ±n tespiti amacÄ±yla 5'i TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, 5'i de Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev yapanlar arasÄ±ndan 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.

Ekip internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±

Bu ekip, saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶ven ya da saldÄ±rÄ± nedeniyle devlet organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan paylaÅŸÄ±mlarÄ± belirlemek Ã¼zere internet taramasÄ±na baÅŸladÄ±.

Twitter ve Facebook'un avukatlarÄ±yla temas kurulacak

Ã‡alÄ±ÅŸma sonucunda belirlenecek paylaÅŸÄ±mlarÄ±n sahipleri bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak. Bir kÄ±smÄ± sahte isim veya takma adlarla oluÅŸturulan hesaplardan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarla ilgili ÅŸÃ¼phelileri bulmak iÃ§in Twitter ve Facebook'un TÃ¼rkiye'deki avukatlarÄ±yla temas kurulacak, ayrÄ±ca aÃ§Ä±k kaynak taramasÄ± yapÄ±lacak.

"SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¶ven 2 binin Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±" tahmini

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, internette gece kulÃ¼bÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven veya bununla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak devleti aÅŸaÄŸÄ±layan 2 binin Ã¼zerinde paylaÅŸÄ±m bulunduÄŸunu tahmin ettiklerini bildirdi.

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi de aynÄ± konuyla ilgili sosyal medyadaki 27 hesap sahibi ile okullara yazÄ± gÃ¶ndererek yÄ±lbaÅŸÄ± etkinliklerinin yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen ÅžiÅŸli Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat MÃ¼cahit YentÃ¼r, AydÄ±n Nazilli'de yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± Noel Baba kostÃ¼mlÃ¼ bir kiÅŸinin baÅŸÄ±na silah dayayarak protesto edenler, Ä°stanbul Ä°kitelli'de Noel Baba'yÄ± darp edilirken gÃ¶steren afiÅŸi asanlar ile 31 AralÄ±k 2016'daki sayÄ±sÄ±nda "KutlaMA" manÅŸeti atan Milli Gazete yÃ¶neticileri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu. Bu suÃ§ duyurusu halen Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunda gÃ¶revli savcÄ±da bulunuyor.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k yetkilileri, Ä°stanbul ve AydÄ±n'da iÅŸlendiÄŸi kaydedilen suÃ§larla ilgili evrakÄ±n ayrÄ±larak, buralardaki baÅŸsavcÄ±lÄ±klara gÃ¶nderilebileceÄŸine dikkati Ã§ekti.