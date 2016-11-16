15:27, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Adana'da FETÃ– davasÄ±nda yetkisizlik kararÄ±





Adana'da FETÃ– kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 62 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adanaâ€™nÄ±n Kozan ilÃ§esinde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 18â€™i tutuklu 62 polis hakkÄ±nda "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve finans saÄŸlamak" suÃ§larÄ±ndan 15 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi. Kozan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla ilÃ§edeki polis memurlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±lan 18â€™i tutuklu 62 polis hakkÄ±ndaki dava dosyasÄ±, terÃ¶r suÃ§larÄ±na bakan Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmiÅŸti. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± iÃ§in tutuklu polisler, sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine getirildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitlerini yaptÄ±ktan sonra tahliye taleplerine iliÅŸkin savunmalarÄ±nÄ± aldÄ±. SanÄ±k polisler, FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼ suÃ§lamalarÄ±nÄ± kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu 18 polisin tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verirken, Kozanâ€™da aÄŸÄ±r ceza mahkemesi bulunduÄŸu gerekÃ§esi ile gÃ¶revsizlik kararÄ± vererek dava dosyasÄ±nÄ±n tekrar Kozan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. DuruÅŸma sonrasÄ± tutuklu 18 polis, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeden Ã§Ä±kartÄ±larak tutuklu bulunduklarÄ± cezaevine gÃ¶nderildi. Ã–te yandan Kozan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2.AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin vermiÅŸ olduÄŸu gÃ¶revsizlik kararÄ±na itiraz etmesi halinde uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n, Gaziantep BÃ¶lge Mahkemesi tarafÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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