15:37, 03 Ocak 2017 SalÄ±

OHAL'in Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Halin (OHAL), 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi bugÃ¼n TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi de ele alÄ±nacak. Tezkere Ã¼zerinde HÃ¼kÃ¼met adÄ±na BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ sÃ¶z alacak.

BAÅžBAKAN GRUP TOPLANTISINDA AÃ‡IKLAMIÅžTI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, grup toplantÄ±sÄ±nda, "Bu hafta iÃ§inde Afganistan'daki gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir kararÄ± da Meclisimiz gÃ¶rÃ¼ÅŸecek" demiÅŸti.

TBMM Genel Kurulunda ayrÄ±ca, HDP'nin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesinin gÃ¼ndeme alÄ±nÄ±p alÄ±nmamasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve KiÅŸisel Verileri Koruma Kuruluna Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.