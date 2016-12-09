15:55, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde FETÃ– iddianamesi kabul edildi





Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak veya yÃ¶netmek" ile "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar deÄŸiÅŸen oranlarda hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 13 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

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