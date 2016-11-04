15:54, 03 Ocak 2017 SalÄ±

HDP'den Ä°smail Kahraman'a anayasa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen, "UzlaÅŸmayla yepyeni bir anayasayÄ± yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iradesi ortaya koyulmalÄ±dÄ±r. YangÄ±ndan mal kaÃ§Ä±rÄ±r gibi 'bir kiÅŸinin yetkisini artÄ±rÄ±rsak her ÅŸey gÃ¼zel olur, herkes kurtulur' mantÄ±ÄŸÄ±yla deÄŸil." dedi.

Bilgen, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda, tutuklu bulunan parti eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, grup yÃ¶neticileri ve milletvekilleriyle ilgili Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n ciddi, net bir tavrÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Anayasa Mahkemesinin de baÅŸvurularÄ±na raÄŸmen daha Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± hatÄ±rlamaya niyeti bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na deÄŸinen Bilgen, parti olarak daha Ã¶nce bu tÃ¼r sorunlarÄ±n kÄ±nama ve lanetlemeyle Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸini ifade ettiklerinde tepki gÃ¶steren partilerin, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan benzer aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bilgen, "Siyasetin sorumluluÄŸunun kÄ±namaktan, lanetlemekten Ã¶te bir inisiyatif, risk ve sorumluluk almayÄ± gerektirdiÄŸini diÄŸer siyasi partilerin de idrak etmiÅŸ olmasÄ± sevindirici." diye konuÅŸtu.

Bilgen, saldÄ±rÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da vahim aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n meÅŸhur danÄ±ÅŸmanÄ± 'bu saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda ABD var', bir baÅŸka danÄ±ÅŸman 'saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bazÄ± Ã¼lkeler var.' diyor. EÄŸer bir bildiÄŸiniz varsa bunu niye sÃ¶ylemiyorsunuz? SÃ¶ylemeye cesaretiniz yoksa niye bu milleti 30 yÄ±ldÄ±r 'arkasÄ±nda ÅŸu var, bu var' diye kandÄ±rÄ±yorsunuz, oyalÄ±yorsunuz? Elbette bir Ã¼lkeye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda baÅŸka devletler, Ã¼lkeler, baÅŸka Ã¼lkelerin istihbarat Ã¶rgÃ¼tleri ya da onlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± taÅŸeron Ã¶rgÃ¼tler olabilir. Ama siz kendinizle ilgili sorunu hem dÄ±ÅŸ politika boyutuyla hem de gÃ¼venlik politikasÄ± boyutuyla Ã§Ã¶zmeye niyet etmemiÅŸseniz, bunun cesaretini, bunun kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuyorsanÄ±z bÃ¶yle dÄ±ÅŸarÄ±da adres gÃ¶stererek hiÃ§bir sorunu Ã§Ã¶zmeye gÃ¼Ã§ yetiremezsiniz."

Ayhan Bilgen, hÃ¼kÃ¼metin nefret sÃ¶ylemiyle ilgili birtakÄ±m tedbirler almaya karar vermesinin de sevindirici olduÄŸunu kaydetti.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde "Bu Ã¼lkede KÃ¼rtler katledilsin" diye baÅŸlÄ±klar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Bilgen, bu sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kullananlar ve bunlarÄ± paylaÅŸanlarla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±p aÃ§Ä±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Bilgen, "Ama Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla gayet hÄ±zlÄ± hareket ediyorsunuz. Hem de ÅžÄ±k'Ä±n 3 Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na kendiniz inanÄ±yorsunuz, milleti de inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz." dedi.

ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K TEKLÄ°FÄ°

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine de deÄŸinen Bilgen, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TÃ¼rkiye bir paketle meÅŸgul ediliyor. UzlaÅŸmayla yepyeni bir anayasayÄ± yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iradesi ortaya koyulmalÄ±dÄ±r. YangÄ±ndan mal kaÃ§Ä±rÄ±r gibi 'bir kiÅŸinin yetkisini artÄ±rÄ±rsak her ÅŸey gÃ¼zel olur, herkes kurtulur' mantÄ±ÄŸÄ±yla deÄŸil. Tam tersine yetkileri devrederek, kimseyi dÃ¼ÅŸmanlaÅŸtÄ±rmadan ve katÄ±lÄ±mcÄ± bir yÃ¶ntemi esas alarak yeni bir anayasayÄ± gÃ¼ndeminize almanÄ±z gerekir.

Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman, 'benim gÃ¶nlÃ¼mden geÃ§en tam uzlaÅŸmayla yepyeni bir anayasa yapmaktÄ±r.' Åžimdi sormamÄ±z gerekmiyor mu? Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nden geÃ§eni yapamamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel, tehdit, baskÄ± ne olabilir? Meclis BaÅŸkanÄ± bu anayasaya gÃ¶re protokolde ikinci sÄ±rada. Hangi muhalefet partisi uzlaÅŸmayla bir anayasa yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor? Milletvekillerinin yargÄ±lanmasÄ±yla ilgili oylama Mecliste yapÄ±lÄ±rken Genel Kurulda AKP vekillerinin iradesi Ã¼zerinde aÃ§Ä±k bir baskÄ± kuruldu. Bu oturumu da ne yazÄ±k ki SayÄ±n Kahraman yÃ¶netti. Åžimdi benzer bir ayÄ±ba en azÄ±ndan baÅŸkanlÄ±k yapmamasÄ±nÄ±, en azÄ±ndan bunun sorumluluÄŸunu, bunun utancÄ±nÄ± Ã¶bÃ¼r tarafta da taÅŸÄ±mamasÄ±nÄ± kendisine tavsiye ediyoruz."

Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman'a acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunan Bilgen, hÃ¼kÃ¼metin Suriye politikasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi.

Ayhan Bilgen, konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, partilerinin bazÄ± il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda yapÄ±lan aramalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± resimleri gÃ¶sterdi.