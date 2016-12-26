16:16, 03 Ocak 2017 SalÄ±

HDP'li Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±nda





HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Anayasa'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±ndaki inceleme sÃ¼rÃ¼yor. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda "kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret" suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Pir, bir duruÅŸmayÄ± izlemek iÃ§in adliye binasÄ±na geldi. Pir, burada polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi iÃ§in tebligat gÃ¶nderilmiÅŸ, tebligata raÄŸmen savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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