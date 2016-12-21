16:28, 03 Ocak 2017 SalÄ±

KPSS puan tÃ¼rlerine yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 KPSS ve Ã–ÄŸretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (Ã–ABT) deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, lisans dÃ¼zeyinde yapÄ±lan KPSS'lerde iÅŸletme, muhasebe, hukuk, kamu yÃ¶netimi, iktisat, maliye, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, Ã§alÄ±ÅŸma ekonomisi ve endÃ¼stri iliÅŸkileri ile istatistik alan testleri, cumartesi ve pazar gÃ¼nlerinde sabah ile Ã¶ÄŸleden sonra olmak Ã¼zere iki veya Ã¼Ã§ test olarak uygulanacak. Bu yÄ±l KPSS'de "ekonometri" testi bulunmayacak.

DeÄŸerlendirmede, adayÄ±n en az bir ham puanÄ± bulunmayan testlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu puan tÃ¼rleri hesaplanmayacak.

PUAN TÃœRLERÄ° YENÄ°DEN BELÄ°RLENDÄ°

2017 yÄ±lÄ±nda Ã–ABT, TÃ¼rkÃ§e, ilkÃ¶ÄŸretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ±, tarih, coÄŸrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, yabancÄ± dil (Ä°ngilizce), rehber Ã¶ÄŸretmen, sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi ile okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸretmenliÄŸi alanlarÄ±nda yapÄ±lacak.

Ã–SYM tarafÄ±ndan Ã–ABT kapsamÄ±nda sÄ±nav yapÄ±lmayan Almanca, ArapÃ§a, Ã‡ince, FransÄ±zca, Ä°spanyolca, Ä°talyanca, Japonca, RusÃ§a dillerine iliÅŸkin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lacak Ã¶ÄŸretmen atamalarÄ±nda, YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) sonuÃ§larÄ±nÄ± iÃ§eren KPSS120 puan tÃ¼rÃ¼ deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak.

Bu puanÄ±n hesaplanmasÄ±nda, ilgili yÄ±lda alÄ±nan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± kullanÄ±lacak.

KPSS120 puanÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda, testlerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± genel yetenek ve genel kÃ¼ltÃ¼r testi iÃ§in 0,15; eÄŸitim bilimleri testi iÃ§in 0,20 ve YDS iÃ§in (Ä°lkbahar dÃ¶neminde) 0,50 olarak belirlendi. Â