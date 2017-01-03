Türkistanlılar'dan 'Orta Asyalı saldırgan' tanımına tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen kişi hakkında "Ortaasya tipli", "Özbek veya Kırgız olduğu" yönünde haberler yayınlanması sonrasında TÜRKİSTANDER bir açıklama yayınladı.
TÜRKİSTANDER Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhan Kavuncu imzası ile yayımlanan açıklamada şu fadeler kullanıldı:
"Yılbaşı gecesi İstanbul'da katliam yapan kişinin "Ortaasya tipli", "Özbek veya Kırgız olduğu" yönünde haberler yayınlanmaktadır. Katilin yakalanması için eşgal verilmesi, suçlunun tarif edilmesi elbette gereklidir. Ancak açıkça ırkçılık içeren söylem ve yorumlardan kaçınılması gerekir. Suçlunun ırk- bölge isimleriyle tanımlanması ayırımcılıktır ve insan hak/ hukuklarına tecavüzdür.
Nitekim masum bir Kazak hemşerimiz, sadece Türkistanlı olduğu için katil ilan edilmiş, fotoğrafları internet sitelerinde yayınlanarak suçlu ilan edilmiştir. Türkistanlı muhacirler kendilerini kitle olarak suçlu ve hedef gösteren bu tür haber ve yorumlardan rencide olmaktadırlar. Bütün suç fiillerinden uzak kendi halinde yaşamakta olan, Türkiye devletinden ve milletinden her zaman iyilik ve yardım görmüş Özbek, Tacik, Kırgız, Uygur, Kazak ve diğer Türkistanlıların, bu ülkeye ve halka zarar verecek herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyecekleri bilinmelidir.
Kimsenin hayat tarzı bizi ilgilendirmez. Biz sivil insanları öldüren örgütlerden beriyiz, terör ve benzeri bütün kötülükleri lanetlemekteyiz. Ayrılmak zorunda kaldığımız ülkelerimizde de şiddet içeren eylemleri, silahlı bir muhalefeti reddediyoruz. Barış dışında bir yolumuz yoktur. Hürriyet ve güven içinde yaşamaya imkan bulduğumuzda ülkelerimize dönmekten başka bir arzumuz yoktur. İstanbul'da yılbaşı gecesi katliamını yapan katil ve örgütünün bir an önce yakalanmasını, Türkiye'nin her zaman huzur ve güven ülkesi olarak kalmasını diliyoruz. Tüm medya kuruluşlarının "Özbek-Kırgız katil", "Ortaasyalı terörist" gibi ırkçı ve ayrımcı ifadelerden kaçınmalarını rica ediyoruz."
Fas'taki İspanya toprağı Ceuta'ya bavulundaki Afrikalı kaçak göçmeni sokmaya çalışan Faslı kadın gözaltına alındı
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomobil şirketi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirirken, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı
Müslüman Akiller Konseyi tarafından düzenlenen konferansta Myanmar'da barış ve diyalog çağrısı yapıldı
Romanya'da başbakanlığı veto edilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir araya gelen göstericiler cami gibi kutsal mekanlara saldıranların İslam düşmanı olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yaklaşırken İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim, bazı silahlı grupların İslam adına İslam karşıtı eylemlerine tepki gösterdi
Ortaköy saldırısı sonrası medyada yer alan Orta Asyalı tiplemesi üzerine TÜRKİSTANDER bir açıklama yaparak tüm vatandaşlarının rencide edildiğini beyan etti
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, geçen iki yıl içerisinde Batılı ülkelerden 97 kişinin Mescid-i Aksa'da İslamiyetle tanıştığını bildirdi
MOSSAD, İsrail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiği ilanda İsrailli kadınları saflarına katma kampanyası başlattı
Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde artan hava kirliliği nedeniyle bugün ve yarın için "Ulusal Kırmızı Alarm" verildi
Kırgızistan güvenlik güçleri, Reina'daki terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini duyurdu
Çoğunluğu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arşivlerine uygulanan yasağın kaldırılması konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 34 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Mikhailov, terörizm ve korsanlarla mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı
Nijer'de Boko Haram'ın 15 mensubunun güvenlik güçlerince öldürüldüğü bildirildi