16:37, 03 Ocak 2017 Salı

Moro Müslümanlarından DEAŞ'a tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim, "Dünyada hızla artan ve İslam adını kullanarak ortaya çıkan terör gruplarının, Müslümanlık ve İslam diniyle alakaları yok." dedi.

Uzun yıllar süren çatışmaların ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler yönetimi arasında varılan anlaşmada, örgütün silah bırakmasıyla barış süreci tüm hızıyla ilerliyor.

Filipinler Meclisi’ne 2014 yılında sunulan kanun teklifi Bangsamoro Temel Yasası'na göre silahlar, Türkiye Büyükelçisi Haydar Berk önderliğindeki bağımsız komisyon tarafından kontrol edilen bir güvenli bölgeye teslim edildi.

Barış anlaşması kapsamında ise silahlı grupların çoğunlukta olduğu Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyelerinin yüzde 30'u tasfiye edilecek.

Diğer yüzde 35'inin Bangsamoro Temel Yasası'nın halk oylamasında kabul edilmesiyle, geri kalanların da Bangsamoro'da bir seçim yapılması ve Bangsamoro Hükümetinin kurulmasının ardından silah bırakması tasarlanıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, başkanlık seçimleri kampanyası süresince barış anlaşmasına ilişkin hemen harekete geçileceği yönünde söz verirken, Duterte’den söz alan Moro İslami Kurtuluş Cephesi yetkilileri, 2019'da Bangsamoro Hükümeti'nin kurulmuş olabileceğini savunuyor.

"2019’DA HÜKÜMETİ KURACAĞIZ"

Siyasi bir anlaşma yapılması konusunda Filipinler hükümetini ikna ettiklerini kaydeden Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin lideri Hacı Murad İbrahim, "Hükümetle 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzaladık, 2019’da da hükümeti kuracağız." dedi.

Varılan barış anlaşmasıyla ilgili sürecin en zor kısmını uygulama aşamasına geldiklerini anlatan İbrahim, "İki kısımdan oluşan uygulama alanının birincisini siyasi kısım oluşturuyor ki bu da anlaşmanın meclisten geçişini içeriyor. Buna göre, ilk aşama politik ve hukuki düzenlemeler olacak. Tüm hukuki düzenlemeler yeni oluşturulan bir komisyon tarafından şekillendirilecek. Komisyonun üye sayısını 15'ten 21'e çıkardık. Bunun 11'i Moro İslami Kurtuluş Cephesi, 10'u ise hükümetten olacak. 21 kişilik komisyon ocak ayı itibarıyla hukuki düzenlemeler konusunda çalışmalara başlamış olacak." diye konuştu.

"İnşallah her şey planladığımız gibi yolunda giderse 2019'da Bangsamoro Hükümeti kurulmuş olacak." diyen İbrahim, barış anlaşmasının en kısa zamanda senatodan geçerek yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.

"İSLAM ADINA İSLAM DIŞI EYLEMLER"

İbrahim, dünyada hızla artan ve İslam adını kullanarak ortaya çıkan silahlı grupların, Müslümanlık ve İslam diniyle alakalarının olmadığını vurgulayarak, "Bu terörist grupları İslam'ı kullanıyor çünkü yaptıkları eylemler İslam öğretisiyle bağdaşmamaktadır. Biz bu tür eylemleri desteklemiyoruz çünkü biz İslam'ın modern bir din olduğuna ve terörizmi desteklemediğine inanıyoruz. Fakat DEAŞ ve benzeri örgütler, maalesef var ve bunlar İslam adına İslam dışı eylemler yapmaktadırlar."

Kaynak: AA