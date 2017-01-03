16:38, 03 Ocak 2017 Salı

İngiltere'nin AB Büyükelçisi istifa etti





İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yaklaşırken İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) yaklaşırken ülkede sürpriz bir istifa yaşandı. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti. Eski Başbakan David Cameron tarafından 2013'te AB Büyükelçisi olarak görevlendirilen Rogers'ın, martta başlaması beklenen İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde (Brexit) kritik bir rol üstlenmesi bekleniyordu. Dışişleri Bakanlığı Rogers'ın istifa nedeni hakkında henüz yorum yapmadı.

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