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19:02, 03 Ocak 2017 SalÄ±
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16:57, 03 Ocak 2017 SalÄ±

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LYS'de 'kÄ±sa cevap' dÃ¶nemi
LYS'de 'kÄ±sa cevap' dÃ¶nemi

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, her testte bazÄ± sorular "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± testinde 2 soru, CoÄŸrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve CoÄŸrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi testinde tÃ¼m adaylar iÃ§in ortak olan 1 soru "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak. YabancÄ± Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kÄ±sa cevaplÄ±" sorulardan oluÅŸacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n deÄŸerlendirilmesinde doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±lmayacak.

Ã–ÄŸretmenlik programlarÄ±nÄ±n tamamÄ± ve Ä°lahiyat programÄ±, Ã–SYM ile Ã¶ÄŸrenci alacak.



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