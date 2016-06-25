LYS'de 'kÄ±sa cevap' dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, LYS-1 Matematik testinde 3 soru, LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru, LYS-3'te TÃ¼rk Dili ve EdebiyatÄ± testinde 2 soru, CoÄŸrafya-1 testinde 1 soru, LYS-4'te Tarih testi ve CoÄŸrafya-2 testinin her birinde 1'er soru, Felsefe grubu ile Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi testinde tÃ¼m adaylar iÃ§in ortak olan 1 soru "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak. YabancÄ± Dil testinde (LYS-5) ise 3 soru, "kÄ±sa cevaplÄ±" sorulardan oluÅŸacak. KÄ±sa cevaplÄ± sorularÄ±n deÄŸerlendirilmesinde doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rtte biri Ã§Ä±karÄ±lmayacak.
Ã–ÄŸretmenlik programlarÄ±nÄ±n tamamÄ± ve Ä°lahiyat programÄ±, Ã–SYM ile Ã¶ÄŸrenci alacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Atalay ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti
Olayla ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ± MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan, Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelen prematÃ¼re bebek, tedavisi iÃ§in ambulans helikopterle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi
"TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" ile "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan modacÄ± Åžansal, adliyeye getirildi
Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Soylu, TBMM Genel Kurulunda "son gÃ¼nlerdeki geliÅŸmeler ve iÃ§ gÃ¼venlik tedbirleri hakkÄ±nda" bilgilendirme yaptÄ±
KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, kan stoklarÄ±nÄ±n 20 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸerek alarm verdiÄŸini bildirdi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, her testte bazÄ± sorular "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak
2017'de dÃ¼zenlenecek KPSS'de "Ekonometri" testi yer almayacak. KPSS puan tÃ¼rleri de yeniden belirlendi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.
HDP'li Ayhan Bilgen, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'a seslenerek, "Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nden geÃ§eni yapamamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel, tehdit, baskÄ± ne olabilir?" dedi
OHAL'in Ã¼Ã§ ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ± TBMM'de bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek...
Adana'da FETÃ– kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan ve 62 polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda Adana 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÃ¶revsizlik kararÄ± verdi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla sosyal medyada Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven ve devleti aÅŸaÄŸÄ±layan hesaplarÄ±n belirlenmesi amacÄ±yla TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde 10 kiÅŸilik ekip oluÅŸturuldu.
BeÅŸiktaÅŸ'ta Åžehitler Tepesi'ne yakÄ±n bir mesafeye bÄ±rakÄ±lan motosiklet polisi alarma geÃ§irdi