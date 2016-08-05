17:06, 03 Ocak 2017 SalÄ±

KÄ±zÄ±lay'Ä±n kan stoku alarm veriyor

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, kan stoklarÄ±nÄ±n "kÄ±rmÄ±zÄ± alarm" seviyesine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

KÄ±nÄ±k, 2016 verilerine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de yÄ±lda 2,7 milyon litre kan sarfiyatÄ± olduÄŸunu ifade ederek, bu miktarÄ±n TÃ¼rkiye'de bulunan bin 300 civarÄ±ndaki hastanede her gÃ¼n yapÄ±lan ameliyatlarda ve hastalÄ±klar nedeniyle tÃ¼ketildiÄŸini kaydetti.

KÄ±zÄ±lay olarak Ã¼lke geneline yayÄ±lmÄ±ÅŸ 250 baÄŸÄ±ÅŸ kabul noktalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten KÄ±nÄ±k,Â TÃ¼rkiye'deki 17 kan merkezi ve 65 kan baÄŸÄ±ÅŸ noktasÄ±nda bu kanlarÄ±n analiz ve testlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â anlattÄ±.

KÄ±nÄ±k, testleri yapÄ±lanÂ kanlarÄ±n 3 bin 300 KÄ±zÄ±lay Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan hastanelere ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak ulaÅŸÄ±mÄ±n sekteye uÄŸramasÄ± ve zaman zaman da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶zellikle evlerinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma ihtimallerinin dÃ¼ÅŸmesi, kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nda da azalmaya neden oluyor. BizÂ her gÃ¼ne 50-60 bin Ã¼nite gibi bir stokla girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olaylara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak iÃ§in. Ama bu, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda dÃ¼ÅŸer. Åžu anda da bizim 'kÄ±rmÄ±zÄ± alarm' dediÄŸimiz 20 bin gibi bir rakamÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼."

"HALK BU KONUDA DUYARLI"

Kan stokunu Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde yÃ¼kseltmek iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±laraÂ Ã§eÅŸitli mecralardan Ã§aÄŸrÄ±da bulunduklarÄ±nÄ± aktaran KÄ±nÄ±k,Â halkÄ±n bu konuda duyarlÄ± olduÄŸunu veÂ kan merkezlerinde de baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ã‡ok az da olsa terÃ¶r olaylarÄ±nÄ±n da kan stokunu etkilediÄŸini kaydeden KÄ±nÄ±k, "TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki kan ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabiliyoruz.Â Åžu an bile bu konuda bir zaafÄ±mÄ±z yok. Daha bÃ¼yÃ¼k, afet gibi olaylarda da her zaman bizim belirli bir planÄ±mÄ±z var ve bu Ã§erÃ§evede stok tutmak istiyoruz. Åžu an Ã§ok panikleyecek bir durumumuz yok ama stok seviyelerimizi 20 binlerden 50 binlere Ã§Ä±kartmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu. Â

Kaynak: AA