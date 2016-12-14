17:18, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Soylu'dan TBMM'de 'iÃ§ gÃ¼venlik' bilgilendirmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda "son gÃ¼nlerdeki geliÅŸmeler ve iÃ§ gÃ¼venlik tedbirleri hakkÄ±nda" bilgilendirme yaptÄ±.

Hangi Ã¼lkede meydana gelirse gelsin, terÃ¶rÃ¼n yerel veya bÃ¶lgesel deÄŸil global, uluslararasÄ± bir sorun olduÄŸunu vurgulayan Soylu, terÃ¶rÃ¼n, uluslararasÄ± ayaklara, baÄŸlantÄ±lara ve desteklere sahip olduÄŸunu, en Ã¶nemlisi, terÃ¶rÃ¼n hem ÅŸekil hem de biÃ§im deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirtti.

Soylu, "Birbirinden Ã§ok farklÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tek Ã§izgide buluÅŸabildiÄŸi, dÃ¶nÃ¼ÅŸebildiÄŸi, eylem tarzlarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebildiÄŸi bir terÃ¶r yapÄ±lanmasÄ± bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±nÄ± tehdit etmektedir." diye konuÅŸtu.

DÃ¼nyanÄ±n 21. yÃ¼zyÄ±la terÃ¶r ve gÃ¶Ã§ gibi sorunlarÄ±n gÃ¶lgesinde adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼resel terÃ¶rizmi koordine edenler, kÃ¼resel planlarÄ±n doÄŸrultusunda, bÃ¶lgemizdeki arzularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istemekte ve adÄ±mlarÄ±nÄ± buna gÃ¶re atmaktadÄ±rlar. Bunun neticesinde, 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n devlet sistemlerini tehdit eder hale gelen, demokrasiyi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etmeyen bu yapÄ± sÄ±nÄ±r tanÄ±madan dÃ¼nyanÄ±n medeniyet seviyesine karÅŸÄ± ataklarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. TerÃ¶rÃ¼n, Halep'teki insani yardÄ±mdan Andrey Karlov suikastine kadar, Kayseri, BeÅŸiktaÅŸ ve OrtakÃ¶y patlamalarÄ±yla cevap vermesi bu karanlÄ±k arzularÄ±n yansÄ±masÄ±dÄ±r. TerÃ¶r bu ataklarla TÃ¼rkiye'de ekonomiye zarar vermek istiyor, yerli ve yabancÄ± sermayeyi Ã¼rkÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli gÃ¼cÃ¼ olan kardeÅŸliÄŸine ve birliÄŸine zarar vermek istiyor. Ancak TÃ¼rkiye bu ataklara her seferinde kendi medeniyet kodlarÄ±yla, Anadolu'nun medeniyet kodlarÄ±yla cevap vermiÅŸtir.

7 Haziran sonrasÄ± baÅŸlayan terÃ¶r hadiselerine Marmaray'la, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle, 15 Temmuz da Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼'yle, Avrasya TÃ¼neli'yle cevap verilmiÅŸtir. TerÃ¶rÃ¼n, bu noktada, TÃ¼rkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden dÃ¶ndÃ¼rmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ± verdiÄŸimiz bu cevaplarla Ã§ok aÃ§Ä±k ve nettir. TÃ¼rkiye bu cevaplarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra; emniyet gÃ¼Ã§leriyle, polisiyle, jandarmasÄ±yla, gÃ¼venlik korucularÄ±yla, TSK mensuplarÄ±yla terÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda yok etmek iÃ§in yeni bir mÃ¼cadele konsepti iÃ§inde, devlet sorumluluÄŸu iÃ§erisinde, hukuk ve demokrasi iÃ§inde terÃ¶rle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Ä°Ã§eride; PKK, uzantÄ±larÄ± ve FETÃ–'yle, aynÄ± zamanda DEAÅž'la, dÄ±ÅŸarÄ±da; FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu vasÄ±tasÄ±yla DEAÅž'la etkin bir mÃ¼cadele sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir. TerÃ¶rÃ¼n ÅŸekil deÄŸiÅŸtirmesine karÅŸÄ± Ã¼lkemizde bu yeni mÃ¼cadele konseptiyle tehlikeyi kendi sahasÄ±nda deÄŸil, oluÅŸtuÄŸu noktada bertaraf etmeyi Ã¶nceleyen, gÃ¼venlik politikalarÄ± ile ekonomiyi, genÃ§lik politikalarÄ±nÄ±, sosyal politikalarÄ±nÄ± entegre eden bir anlayÄ±ÅŸla ortaya koymuÅŸtur."

"TAM BÄ°R SAHA Ã‡ALIÅžMASINI ORTAYA KOYDUK"

"TÃ¼rkiye sadece terÃ¶rle mÃ¼cadele deÄŸil, terÃ¶rÃ¼ tasfiye etme noktasÄ±ndadÄ±r." diyen Soylu, PKK ile mÃ¼cadelede "girilemez" denilen sÃ¶zde tÃ¼m Ã¼s ve barÄ±nma bÃ¶lgelerine girildiÄŸini, sadece son Ã¼Ã§ ayda 5 bin 826 operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini vurguladÄ±.

Merkez ve taÅŸradaki tÃ¼m birimlerle birlikte tam bir koordinasyon iÃ§erisinde terÃ¶rle mÃ¼cadelenin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Soylu, "Son 15-20 gÃ¼nlÃ¼k zaman zarfÄ± iÃ§erisinde gÃ¼neydoÄŸuda yaklaÅŸÄ±k 10 vilayetimizi dolaÅŸtÄ±m. Her birinde bir taraftan sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleriyle, valilerimizle, kaymakamlarÄ±mÄ±zla, gÃ¼venlik korucularÄ±mÄ±zla, aÅŸiretlerimizle ve hemen hemen herkesle sabahtan gece yarÄ±sÄ±na kadar 'Acaba neyi, nasÄ±l yapmalÄ±yÄ±z?, TÃ¼rkiye'yi terÃ¶rden nasÄ±l arÄ±ndÄ±rmalÄ±yÄ±z? Neyi daha doÄŸru anlatmalÄ±yÄ±z?' ÅŸeklinde, tam bir saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± ortaya koyduk. Ã–ÄŸrendiklerimizin Ã§ok olduÄŸunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Sadece bahar aylarÄ±nda deÄŸil kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da terÃ¶rÃ¼ Ã§aresiz bÄ±rakmak amacÄ±yla 125 Ã¼s bÃ¶lgesinde operasyon planladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Soylu, "21 kasÄ±mdan itibaren bu Ã¼s bÃ¶lgelerinde sÃ¼rekli, 1,5 metre de kar olsa, eksi 20 derece soÄŸuk da olsa evlatlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadeleyi kararlÄ±lÄ±kla ortaya koymaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

"SINIR GÃœVENLÄ°ÄžÄ°"

Bakan Soylu, 2016 yÄ±lÄ±nda, 485'i son Ã¼Ã§ ayda olmak Ã¼zere 805 adet sÄ±ÄŸÄ±nak-barÄ±naÄŸÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸini vurgulayarak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸ Ã¼stlenmesine imkan vermemek iÃ§in gÃ¼venlik kuvvetlerinin bÃ¼yÃ¼k bir stratejiyle Ã§alÄ±ÅŸma ortaya koyduÄŸunu belirtti.

Soylu, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n kÃ¶y ve ÅŸehir yapÄ±lanmalarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren, yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan, lojistik ve eleman temin eden kiÅŸi, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve diÄŸer yapÄ±lanmalarÄ±n tamamÄ±na karÅŸÄ± operasyonlar yapÄ±larak idari ve adli mercilerce gerekli cezai yaptÄ±rÄ±mlar da aynen uygulanmaya devam etmektedir. TerÃ¶re mÃ¼zahir olan ve milislik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmaktadÄ±r. Hangi noktada olursa olsun bu mÃ¼cadele devam etmektedir." dedi.

Kalekol, polis gÃ¼venlik noktasÄ± yapÄ±mÄ±, buralarÄ±n gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ termal kameralarla donatÄ±lmasÄ± ve merkezle entegre edilip izlenmesini saÄŸladÄ±klarÄ±na deÄŸinen Soylu, terÃ¶rle mÃ¼cadelede teknolojiyi en Ã¼st seviyede kullandÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.

"SÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼lkemize sÄ±zmasÄ± ve Ã¶zellikle kaÃ§akÃ§Ä±klÄ±k yoluyla terÃ¶rÃ¼n finanse edilmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyoruz." diyen Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"42 kilometre AÄŸrÄ±-Van sÄ±nÄ±rÄ±, 58 kilometre IÄŸdÄ±r-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±, 75 kilometre Ã‡ukurca-DaÄŸlÄ±ca yolu ve 76 kilometrelik ÅžÄ±rnak-Van-Siirt hatlarÄ±na gÃ¼venlikli yol yapÄ±mlarÄ± konusunda, Ã¶zellikle 911 kilometrelik Suriye sÄ±nÄ±rÄ± hattÄ±nda gÃ¼venlik duvarÄ±nda son noktaya geldik. 4 gÃ¼n Ã¶nce TOKÄ° ile AÄŸrÄ±-IÄŸdÄ±r hatlarÄ±nÄ±n tamamÄ±na gÃ¼venlik duvarÄ± yapÄ±lmasÄ± konusundaki protokolÃ¼mÃ¼zÃ¼ icra ettik. IÄŸdÄ±r kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla ilgili, AÄŸrÄ± sÄ±nÄ±rÄ± da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yuvalanmasÄ±yla ilgili Ã¶nemli."

Soylu, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 264 bin 294, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 138 bin 580, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 bin 233 personelinin; 47 bin 354 gÃ¼venlik korucusu, 18 bin 355 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gÃ¼venlik korucusu olmak Ã¼zere toplam 65 bin 889 gÃ¼venlik korucusu bulunduÄŸunu bildirdi.

Soylu, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ adÄ±m adÄ±m izliyoruz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ izlerken hangi hareket kabiliyetlerini ve stratejilerini ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da bir ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenip ona gÃ¶re tedbirlerimizi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hamlelerinden Ã¶nce yapmak Ã¼zere ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

10 bin polis alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 10 bin Ã¶zel harekat polisi alÄ±mÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, eÄŸitimlere cumartesi ve pazar gÃ¼nlerini de katarak 20 Mart'ta bu polislerin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.