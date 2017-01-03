17:32, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BUDO'dan sefer iptali





Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak. Saat 10.30'daki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) seferi ile 16.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) seferi de olumsuz hava koÅŸularÄ± nedeniyle programdan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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