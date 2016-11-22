Mısır'da Myanmar konulu uluslararası konferans

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib liderliğindeki Müslüman Akiller Konseyi, Myanmar'da barış ve diyaloğun desteklenmesi konusunda Mısır'da uluslararası bir konferans düzenledi.
Başkent Kahire'de düzenlenen "Myanmar vatandaşları için insani ve çağdaş diyalog" başlıklı konferansa Müslüman, Budist, Hindu ve Hristiyan temsilcilerin yanı sıra Myanmar'ın Kahire Büyükelçisi Myint Lwin ve eski Sudan Devlet Başkanı Abdurrahman Swar Ez-Zeheb katıldı.
Ezher Şeyhi Tayyib, açılış konuşmasında özellikle gençlerin vatandaşlık kültürünü yaymaları gerektiğini belirterek Myanmar halkına nefreti bir kenara bırakma çağrısı yaptı.
Tayyib, söz konusu toplantıyı Myanmar'da adil ve kalıcı barış yolundaki ilk adım olarak nitelendirdi.
Büyükelçi Myint Lwin ise Myanmar nüfusunun yüzde 87,9'unun Budist, yüzde 4,3'ünün Müslüman, gerisinin ise Hristiyan ve Hindulardan oluştuğunu ifade etti.
Budizmin barış öğretilerini savunan Lwin, Kahire'deki toplantının barışa ve kültürel farklılığa katkı sağlayacağını ümit ettiğini aktardı.
Eski Sudan Devlet Başkanı Zeheb da tüm dünyanın Myanmar'daki soruna adil bir çözüm beklediğini dile getirdi.
Konferansta söz alan eski Mısır Vakıflar Bakanı Mahmud Hamdi Zakzuk da, "Rohingya Müslümanlarının maruz kaldıklarını izleyen dünya bu çatışmaya bir çözüm bulmamızı istiyor." diye konuştu.
Zakzuk, Myanmar hükümetini söz konusu insani trajediyi çözüme kavuşturacak ve taraflar arasında diyaloğu sağlayacak adımlar atmaya davet etti.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Rohingya bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Myanmar'da 1982'de onaylanan yasaya göre Müslüman Rohingyalılara vatandaşlık hakkı tanınmıyor ve hükümet tarafından "Bangladeş'ten gelmiş yasa dışı göçmenler" olarak kabul ediliyor. Ülkenin batısındaki Arakan mülteci kamplarında yaklaşık 500 bin Müslüman Rohingyalı bulunuyor.
Rohingyalı Müslümanlar Birleşmiş Milletler tarafından, "dünyanın en fazla şiddete maruz kalan dini azınlık grubu" olarak nitelendiriliyor.
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