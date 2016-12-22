Trump'tan General Motors'a sert eleştiri

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv devi General Motors’un (GM) Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirirken, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı.
Trump, kişisel twitter hesabından Amerikalı şirketleri tenkit etmeye devam ediyor. Daha önce ülkenin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing’i hedef alan Trump, bu kez GM’i eleştirdi.
Trump, paylaşımında, “General Motors, Meksika’da ürettiği Chevy Cruze modelini, ABD’deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden gönderiyor. Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı.
GM’nin New York borsasında işlem gören hisseleri, Trump’ın borsa açılış saatinden önce yaptığı paylaşımın ardından sınırlı işlemlerde yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Analistler, bunun şirkete 250 milyon dolara mal olduğu öngörüsünde bulundu.
Trump, seçim kampanyası boyunca, ABD dışında üretim yaparak istihdam olanaklarını yurtdışına taşıyan Amerikan şirketlerinin yeniden ülkeye dönmelerini sağlayacağını vaat etmişti. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek "Amerikan malı al, Amerikalı işçi çalıştır" (Buy America, Hire America) adlı bir program başlatacağını açıklayan Trump'ın paylaşımları bu vaadine sadık kalacağı şeklinde yorumlanıyor.
Başkanlık koltuğuna oturmasına birkaç hafta kalan Donald Trump, ayrıca geçen günlerde Boeing’i Air Force One ve Lockheed Martin’i F-35 programlarının maliyetleri nedeniyle eleştirmişti. Trump, yaptığı paylaşımların ardından iki şirketin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelmiş ve maliyetlerin düşürüleceği sözünü almıştı.
Fas'taki İspanya toprağı Ceuta'ya bavulundaki Afrikalı kaçak göçmeni sokmaya çalışan Faslı kadın gözaltına alındı
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomobil şirketi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirirken, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı
Müslüman Akiller Konseyi tarafından düzenlenen konferansta Myanmar'da barış ve diyalog çağrısı yapıldı
Romanya'da başbakanlığı veto edilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir araya gelen göstericiler cami gibi kutsal mekanlara saldıranların İslam düşmanı olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yaklaşırken İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim, bazı silahlı grupların İslam adına İslam karşıtı eylemlerine tepki gösterdi
Ortaköy saldırısı sonrası medyada yer alan Orta Asyalı tiplemesi üzerine TÜRKİSTANDER bir açıklama yaparak tüm vatandaşlarının rencide edildiğini beyan etti
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, geçen iki yıl içerisinde Batılı ülkelerden 97 kişinin Mescid-i Aksa'da İslamiyetle tanıştığını bildirdi
MOSSAD, İsrail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiği ilanda İsrailli kadınları saflarına katma kampanyası başlattı
Çin'in kuzey ve doğu bölgelerinde artan hava kirliliği nedeniyle bugün ve yarın için "Ulusal Kırmızı Alarm" verildi
Kırgızistan güvenlik güçleri, Reina'daki terör saldırısında Kırgız vatandaşının rol aldığına dair haberleri incelediğini duyurdu
Çoğunluğu Yemenli Yahudi ailelerin olan ve 1950'lerde "ortadan kaybolan" binlerce bebekle ilgili devlet arşivlerine uygulanan yasağın kaldırılması konuyu yeniden ülke gündemine taşıdı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 34 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Rusya'nın Pasifik Komutan Yardımcısı Tümamiral Mikhailov, terörizm ve korsanlarla mücadelede Filipinler'e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı
Nijer'de Boko Haram'ın 15 mensubunun güvenlik güçlerince öldürüldüğü bildirildi