18:21, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Barbaros Åžansal adliyede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek TÃ¼rkiye'ye getirilen ve "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" ile "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan modacÄ±Â Barbaros Åžansal,Â Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirildi.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesinde gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Åžansal, buradaki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na sevk edildi.

"TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" ile "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lan Åžansal, burada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veriyor.

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen modacÄ± Barbaros Åžansal, dÃ¼n akÅŸam LefkoÅŸa-Ä°stanbul seferini yapan THY uÃ§aÄŸÄ± ile getirildiÄŸi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.