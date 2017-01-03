GÃ¼ncelleme: 20:00, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Barbaros Åžansal tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal medyadaki skandal paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Barbaros Åžansal'Ä±n, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi..

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Umut Tepe tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanmasÄ± istemiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul 14. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edilen Åžansal'Ä±n hakimlik sorgusu sona erdi.Â

NÃ¶betÃ§i hakimlik, Åžansal'Ä±n, "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.Â

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen modacÄ± Barbaros Åžansal, dÃ¼n akÅŸam LefkoÅŸa-Ä°stanbul seferini yapan THY uÃ§aÄŸÄ± ile getirildiÄŸi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

"VÄ°DEOYU BÄ°R HÄ°CÄ°V OLARAK PAYLAÅžTIM"

Åžansal'Ä±n, burada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuÃ§larÄ± BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Umut Tepe tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheli Åžansal, ifadesinin ardÄ±ndan, yayÄ±n yoluyla "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklanmasÄ± istemiyle nÃ¶betÃ§i Ä°stanbul 14. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.Â

Åžansal ifadesinde, "barbarosansalfn" isimli bir twitter hesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu ve "Terzi YamaÄŸÄ±" takma ismini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bana sorduÄŸunuz, 'Ä°ÅŸletmecisi ve tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± Alevi olduÄŸu iÃ§in, Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki SÃ¼nni MÃ¼slÃ¼manlar Ä°stanbul'da silahla insanlarÄ± taradÄ±! Ã¶zeti budur.' ÅŸeklindeki Twitter mesajÄ± bana ait deÄŸildir. Yine, 'Mal sahibi Musevi, davacÄ± SÃ¼nni, iÅŸletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" ÅŸeklindeki Twitter mesajÄ± bana aittir. TÃ¼rkiye'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat 01.20 sÄ±ralarÄ±nda Reina isimli gece kulÃ¼bÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda bu mesajÄ± saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda paylaÅŸtÄ±m. Buradaki amacÄ±m 3 farklÄ± inanca sahip insanlarÄ±n maÄŸdur edildiÄŸine iliÅŸkindir. Kesinlikle ayrÄ±mcÄ±, nefret ve kin dili kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Yine bana sormuÅŸ olduÄŸunuz videoyu 1 Ocak gÃ¼nÃ¼ saat 00.13 sÄ±ralarÄ±nda yeni yÄ±l mesajÄ± olarak paylaÅŸtÄ±m. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir rÃ¶portaj vermiÅŸtim. Bu rÃ¶portajÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± da 'b.. b..TÃ¼rkiye' idi. Videoda da bu kelimeyi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir hiciv olarak paylaÅŸtÄ±m. Hackerlar tarafÄ±ndan bana telefonda hakaretler baÅŸladÄ±. Bu nedenle tÃ¼m hesaplarÄ±mÄ± ve iletiÅŸimimi tamamÄ±yla kapattÄ±m. 1 Ocak'tan sonra hiÃ§bir iletiÅŸim aracÄ±m yoktur. Ãœzerime atÄ±lÄ± suÃ§lamalarÄ± kesinlikle kabul etmiyorum."

"Ä°NSANLAR YOÄžUN BÄ°R ÅžEKÄ°LDE TAHRÄ°K EDÄ°LDÄ°"

SavcÄ± Tepe'nin sevk yazÄ±sÄ±nda, Åžansal'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± twitler ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video iÃ§eriÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "ÅžÃ¼phelinin sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla toplumda infial uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, birÃ§ok yazÄ±lÄ± ve gÃ¶rsel basÄ±ndaki haberlerden ve sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlardan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere, yoÄŸun bir ÅŸekilde insanlarÄ±n tahrik edildiÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin tahrik edici sÃ¶z konusu eylemleri nedeniyle KKTC'den Ä°stanbul'a gelirken uÃ§akta ve uÃ§aktan indikten sonra birÃ§ok vatandaÅŸ tarafÄ±ndan ciddi anlamda protestolara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¼phelinin farklÄ± din, inanÃ§lara mensup kiÅŸiler ve farklÄ± mezhep mensubu kiÅŸiler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma varmÄ±ÅŸ gibi algÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkemizde yaÅŸayan Alevi vatandaÅŸlarÄ± SÃ¼nni vatandaÅŸlara karÅŸÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen modacÄ± Barbaros Åžansal, dÃ¼n akÅŸam LefkoÅŸa-Ä°stanbul seferini yapan THY uÃ§aÄŸÄ± ile getirildiÄŸi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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