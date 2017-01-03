18:33, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ambulans helikopter prematÃ¼re bebek iÃ§in havalandÄ±





MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelen prematÃ¼re bebek, tedavisi iÃ§in ambulans helikopterle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MenteÅŸeÂ ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelenÂ prematÃ¼re bebek, tedavisi iÃ§inÂ ambulans helikopterleÂ Ä°zmir'e sevk edildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde 24 haftalÄ±k 700 gram prematÃ¼re olarak dÃ¼nyaya gelen kÄ±z bebeÄŸin, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±ndan dolayÄ± sevkine karar verildi. Ä°leri tetkik ve yoÄŸun bakÄ±m gerektiÄŸi iÃ§in Ä°zmir'e sevkine karar verilen bebek iÃ§in MuÄŸla Kamu Hastaneler Genel SekreterliÄŸi ve SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ambulans helikopter istendi. Bebek, 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla DÃ¼ÄŸerek StadÄ±na getirildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan hava ambulansÄ±na nakledilen bebek buradan Ä°zmir BehÃ§et Uz Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesine sevk edildi.

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