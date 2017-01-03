18:38, 03 Ocak 2017 Salı

Kadının valizinden kaçak göçmen çıktı





Fas'taki İspanya toprağı Ceuta'ya bavulundaki Afrikalı kaçak göçmeni sokmaya çalışan Faslı kadın gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fas'ta bulunan İspanya'ya ait Ceuta kentinde bir kadın, genç bir Afrikalı kaçak göçmeni bavulunda saklayarak İspanyol topraklarına sokmaya çalışırken yakalandı. CNN televizyonunun haberine göre, yetkililer, 22 yaşındaki kadını Fas topraklarından Ceuta'ya giderken şüphe üzerine sınırda durdurdu. Güvenlik görevlileri, kadının valizini taşıma arabasında götürdüğünü, kontrolden geçerken heyecanlı ve şüpheli tavırlar sergilediğini söyledi. Şüphe üzerine valizi kontrol eden görevliler, gizlenmiş haldeki Afrikalı gençle karşılaştı. Gabonlu olduğu belirlenen 19 yaşındaki gencin, havasız kalması nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyacı bulunduğu anlaşıldı. İspanya'ya kaçak olarak girmeye çalışan gence tıbbi müdahalede bulunulduğu açıklandı. İnsan kaçakçılığıyla suçlanan Faslı kadının gözaltına alındığı, 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği belirtildi. Birkaç gün önce de Gineli bir kadın ve bir erkek kaçak göçmen, bir aracın ön paneli ile arka koltuğunun içine gizlenmiş halde Fas'tan İspanyol topraklarına girmek isterken yakalanmıştı.

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