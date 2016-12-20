18:44, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Ã–ldÃ¼rÃ¼len Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i hakkÄ±nda Ekim ayÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmÄ±ÅŸ





Olayla ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ± MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan, Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ±Â MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ±Â Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸÃ§imen'in koordinasyonunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BiliÅŸim SuÃ§larÄ± ekiplerince, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n eski ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±nda geriye dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmada, Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan Ekim 2016'da birkaÃ§ kez Karlov'un gÃ¶rsellerinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastten Ã¶nce Karlov'un fotoÄŸraflarÄ±nÄ± incelediÄŸini ve bilgi toplamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen savcÄ±lÄ±k, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n sÃ¶z konusu tarihlerde kim ya da kimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ araÅŸtÄ±rÄ±yor.

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