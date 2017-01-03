18:51, 03 Ocak 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Atalay'Ä± kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Atalay ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÃ¼rk-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ±Â ErgÃ¼n AtalayÂ ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼rdÃ¼.

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