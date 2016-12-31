Siirt'teki PKK operasyonunda 5 tutuklama

Siirt'te dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±ndaÂ DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± Agit KaysÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Siirt Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
SavcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen 5 zanlÄ±, "SilahÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan tutuklandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu TÃ¼rkoÄŸlu, TÄ°KA'nÄ±n Gazze'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m projelerini yerinde inceledi
Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Barbaros Åžansal, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklandÄ±
Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belertilen 30 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir ValiliÄŸi, bu yÄ±l saatlerin geri alÄ±nmamasÄ± ile kaldÄ±rÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±ndan, kamuda Ã§alÄ±ÅŸan personelin etkilenmemesi iÃ§in mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirerek yeniden dÃ¼zenledi
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Atalay ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti
Olayla ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ± MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan, Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelen prematÃ¼re bebek, tedavisi iÃ§in ambulans helikopterle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi
TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden 24 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in karar alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Soylu, TBMM Genel Kurulunda "son gÃ¼nlerdeki geliÅŸmeler ve iÃ§ gÃ¼venlik tedbirleri hakkÄ±nda" bilgilendirme yaptÄ±
KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, kan stoklarÄ±nÄ±n 20 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸerek alarm verdiÄŸini bildirdi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, her testte bazÄ± sorular "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak
2017'de dÃ¼zenlenecek KPSS'de "Ekonometri" testi yer almayacak. KPSS puan tÃ¼rleri de yeniden belirlendi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.