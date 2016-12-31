19:05, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Siirt'teki PKK operasyonunda 5 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'te dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±ndaÂ DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± Agit KaysÄ±'nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 kiÅŸi tutuklandÄ±. Siirt Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen 5 zanlÄ±, "SilahÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan tutuklandÄ±.

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