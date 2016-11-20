GÃ¼ncelleme: 18:20, 03 Ocak 2017 SalÄ±

Meclis 9-24 Ocak tarihlerinde kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden 24 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in karar alÄ±ndÄ±.

TBMM Genel Kurulunda,Â AK Parti'ninÂ gÃ¼ndemÂ ve Ã§alÄ±ÅŸma saatlerine iliÅŸkin grup Ã¶nerisi kabul edildi.

Buna gÃ¶re, Genel Kurulda bugÃ¼n 6 Ocak'tan itibaren TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afganistan'daki gÃ¶rev sÃ¼resinin 2 yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

OHAL'Ä°N 3 AY UZATILMASI DA GÃ–RÃœÅžÃœLECEK

OHALÂ uygulamasÄ±nÄ±n 19 Ocak 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren 3 ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi de bugÃ¼n ele alÄ±nacak.

HDP'nin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda verdiÄŸi gensoru Ã¶nergesinin gÃ¼ndeme alÄ±nÄ±p alÄ±nmamasÄ±na iliÅŸkin Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler de bugÃ¼n yapÄ±lacak.

Genel Kurulda bugÃ¼n ayrÄ±ca KiÅŸisel Verileri Koruma Kurulunda boÅŸalan, bir AK Parti'li bir de HDP'li iki Ã¼ye yerine, iki yeni Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacak.

30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in ek ikramiye Ã¶denmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi de iÃ§eren Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve KHK'larda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± gÃ¼ndemin ilk sÄ±rasÄ±na alÄ±ndÄ±.

YarÄ±n baÅŸlanacak bu kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar bitirilmesi planlanÄ±yor. 6 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan Genel Kurulun, 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren 24 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in karar alÄ±ndÄ±.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 24 Ocak'a kadar aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.