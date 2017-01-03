19:31, 03 Ocak 2017 SalÄ±

BalÄ±kesir'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti





BalÄ±kesir ValiliÄŸi, bu yÄ±l saatlerin geri alÄ±nmamasÄ± ile kaldÄ±rÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±ndan, kamuda Ã§alÄ±ÅŸan personelin etkilenmemesi iÃ§in mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirerek yeniden dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir ValiliÄŸi, bu yÄ±l kaldÄ±rÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±ndan kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n etkilememesi iÃ§in mesai saatinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Kamu Personeli eski uygulamaya gÃ¶re 08.00'de mesaiye baÅŸlayarak 12.00'de Ã¶ÄŸle tatiline Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ÄŸleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BalÄ±kesir ValiliÄŸinin yeni baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± uygulamada ise mesai saatleri, Ã¶ÄŸleden Ã¶nce 08.30-12.30 Ã¶ÄŸleden sonra 13.30-17.30 olarak deÄŸiÅŸtirildi. BalÄ±kesir ValiliÄŸi'nin resmi internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°limizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 100. maddesi uyarÄ±nca yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸ olup, BalÄ±kesir Ä°li kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma saatleri, 02.01.2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren sabah 08.30- 12.30, Ã¶ÄŸle 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktÄ±r" denildi.

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