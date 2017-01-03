BalÄ±kesir'de mesai saatleri deÄŸiÅŸti

BalÄ±kesir ValiliÄŸi, bu yÄ±l kaldÄ±rÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±ndan kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n etkilememesi iÃ§in mesai saatinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.
Kamu Personeli eski uygulamaya gÃ¶re 08.00'de mesaiye baÅŸlayarak 12.00'de Ã¶ÄŸle tatiline Ã§Ä±kÄ±yor, Ã¶ÄŸleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BalÄ±kesir ValiliÄŸinin yeni baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± uygulamada ise mesai saatleri, Ã¶ÄŸleden Ã¶nce 08.30-12.30 Ã¶ÄŸleden sonra 13.30-17.30 olarak deÄŸiÅŸtirildi.
BalÄ±kesir ValiliÄŸi'nin resmi internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°limizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 100. maddesi uyarÄ±nca yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸ olup, BalÄ±kesir Ä°li kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma saatleri, 02.01.2017 Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren sabah 08.30- 12.30, Ã¶ÄŸle 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktÄ±r" denildi.
TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu TÃ¼rkoÄŸlu, TÄ°KA'nÄ±n Gazze'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m projelerini yerinde inceledi
Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Barbaros Åžansal, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklandÄ±
Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belertilen 30 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BalÄ±kesir ValiliÄŸi, bu yÄ±l saatlerin geri alÄ±nmamasÄ± ile kaldÄ±rÄ±lan kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±ndan, kamuda Ã§alÄ±ÅŸan personelin etkilenmemesi iÃ§in mesai saatlerini deÄŸiÅŸtirerek yeniden dÃ¼zenledi
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Atalay ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti
Olayla ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ± MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ã–'nÃ¼n bilgisayarÄ±ndan, Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelen prematÃ¼re bebek, tedavisi iÃ§in ambulans helikopterle Ä°zmir'e gÃ¶nderildi
TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden 24 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar kesintisiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in karar alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferi olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lamayacak
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ifade verdikten sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Soylu, TBMM Genel Kurulunda "son gÃ¼nlerdeki geliÅŸmeler ve iÃ§ gÃ¼venlik tedbirleri hakkÄ±nda" bilgilendirme yaptÄ±
KÄ±zÄ±lay BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, kan stoklarÄ±nÄ±n 20 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸerek alarm verdiÄŸini bildirdi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2017 Ã–SYS kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, her testte bazÄ± sorular "kÄ±sa cevaplÄ±" olacak
2017'de dÃ¼zenlenecek KPSS'de "Ekonometri" testi yer almayacak. KPSS puan tÃ¼rleri de yeniden belirlendi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.