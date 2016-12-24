Güncelleme: 19:45, 03 Ocak 2017 Salı

Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad ordusu ve rejim yanlısı milislerin ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde, Astana'daki siyasi görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Muhalifler yayımladıkları ortak bildiride, "(Rejim) Ateşkese tamamen uyana kadar Astana müzakereleri ile ilgili yapılacak görüşmeleri ve istişareleri donduruyoruz. Rejimin ve onun destekçilerinin Suriye topraklarında daha fazla alanı kontrol etme ve bölgesel değişim istemesi, ateşkesin en önemli bendinin ihlali sayılır. Rejim, ateşkes imzalanmadan önceki şartlara uymazsa anlaşmanın bir hükmü kalmaz ve bittiği anlamına gelir." ifadelerine yer verdi.

Bildiride ayrıca, Rusya'nın garantörü olduğu Esad rejimine ateşkes şartlarını uygulatamamasının Moskova'nın rejim üzerindeki gücünü sorgulamaya yol açtığı ifade edildi.

Bildiriye imza atan gruplar şöyle:

İslam ordusu, Şam Cephesi, Sukur eş-Şam, Birinci Sahil Tümeni, İzzet Ordusu, Özgür İdlib Ordusu, Nasır Ordusu, Sultan Murat Tümeni, Festakim kema um Erd (Emir olunduğu gibi ol), Feylek el-Rahman, Feylek eş-Şam, Cephe't ehl-i Şam.

ATEŞKES İHLALLERİ

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, 30 Aralık'ta yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti. Ancak Esed güçleri ve rejim yanlısı silahlı yabancı gruplar, ateşkes mutabakatını ihlal etmeye devam ediyor.

Cephe hatlarındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Halep'ın batısında yer alan Kefer ed-Dail beldesine 1 Ocak günü yapılan saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Rejim güçleri dün, Şam'ın Doğu Guta bölgesine havan toplarıyla saldırdı. Bölgedeki Cesreyn, Hamuriye, Deyr kanun ve Kafr zeyta beldeleri ile Yermuk mülteci kampına düzenlenen saldırılarda 5 sivil öldü.

Hama'nın kuzeyindeki Yermuk kasabası ve Caberiye köyü, İdlib'in Cisr eş-şuğur ilçesi, Halep'in batısındaki Anadan ilçesi, Humus'un Telbise ilçesi de hedef alındı. Telbise'de bir sivil hayatını kaybetti.

Garantörlüğünü Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkesin rejim güçleri tarafından yoğun şekilde ihlal edilmesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlanması hedefini zora sokuyor.

Türkiye, anlaşma gereği, Rusya'dan garantörü olduğu rejim güçlerinin ihlallerini sonlandırması için çabalarını artırmasını bekliyor.