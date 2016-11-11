19:55, 03 Ocak 2017 SalÄ±

16 ilde FETÃ– operasyonu; Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var



Foto: ArÅŸiv

Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belertilen 30 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin, FETÃ–/PDY Batman yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 ilde eÅŸ zamanlÄ± olarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AynÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Konuya iliÅŸkin Batman ValiliÄŸi'nce yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgiler verildi: "Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Batman YapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼tenlere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli tarihlerde yapÄ±lan operasyonlar neticesinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan veya tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerin TCK-221 Etkin PiÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda alÄ±nan ifadeleri doÄŸrultusunda FETÃ–/PDY Batman YapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸerlendirilen 30 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik 03.01.2017 tarihinde 16 ilde yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan operasyon neticesinde 21 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 9 ÅŸÃ¼pheli yakalanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. ÅžÃ¼phelilerin ikametlerinde, Ã¼st aramalarÄ±nda ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da cep telefonu, sim kart, hafÄ±za kartÄ±, flaÅŸ bellek, CD, kitap, dergi ve Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irilmiÅŸtir."

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.