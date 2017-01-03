Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:53, 04 Ocak 2017 Çarşamba
Afrika
Güncelleme: 00:40, 04 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor

Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun öldüğü açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun öldüğü bildirildi.

Nijerya Sivil Toplum Beslenme Proje Koordinatörü Ubah Nnaemeka, Kwara eyaletinde yaptığı açıklamada, ülkede yetersiz beslenme sebebiyle her gün 2 bin 300 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ulusal Sağlık ve Nüfus Araştırması verilerine dikkat çeken Nnaemeka, "Nijerya'da annelerin sadece yüzde 17'si çocuklarını emzirebiliyor." dedi. Önlem alınmazsa durumun daha da kötüleşebileceğini belirten Nnaemeka, "Yetersiz beslenme zeka geriliğine de neden oluyor. Bu da Nijerya'nın geleceğine gölge düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Yetersiz beslenmeye karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çeken Nnaemeka, tüm paydaşların ortak ve koordineli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nijerya'da devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle milyonlarca insan yoksulluk içerisinde yaşıyor. Ülkenin kuzeyinde Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ise milyonlarca insanın göç etmesine neden oldu.



İlgili Konular nijerya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor

Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun öldüğü açıklandı
ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve Ortadoğu'daki dengeler
ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve Ortadoğu'daki dengeler

Trump'ın başkanlığı, Obama yönetiminin son yıllarında ciddi şekilde bozulan ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir atılım yaratabilir
Avrupa ekonomisinin 2016 karnesi zayıf
Avrupa ekonomisinin 2016 karnesi zayıf

Avrupa ekonomisi, artan siyasi belirsizlikler ve zayıf makroekonomik göstergelerle 2016 yılında genel olarak düşük bir performans sergiledi
Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri sürüyor
Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri sürüyor

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad ordusu ve rejim yanlısı milislerin ateşkes ihlallerinin sürmesi halinde, Astana'daki siyasi görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı
Abbas İsrailli heyeti kabul etti
Abbas, İsrailli heyeti kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'deki sol partilerden Meretz Partisi heyetini kabul ettiği bildirildi
Eski Fransa Başbakanı Türkiye'yi AB'de istemiyor
Eski Fransa Başbakanı, Türkiye'yi AB'de istemiyor

Görevinden istifa ederek cumhurbaşkanı aday adayı olan eski Fransa Başbakanı Valls, Türkiye'yi AB'nin içinde istemediklerini söyledi
Kadının valizinden kaçak göçmen çıktı
Kadının valizinden kaçak göçmen çıktı

Fas'taki İspanya toprağı Ceuta'ya bavulundaki Afrikalı kaçak göçmeni sokmaya çalışan Faslı kadın gözaltına alındı
Trump'tan General Motors'a sert eleştiri
Trump'tan General Motors'a sert eleştiri

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomobil şirketi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirirken, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullandı
Mısır'da Myanmar konulu uluslararası konferans
Mısır'da Myanmar konulu uluslararası konferans

Müslüman Akiller Konseyi tarafından düzenlenen konferansta Myanmar'da barış ve diyalog çağrısı yapıldı
Romanya'da Müslüman Türk başbakan yardımcısı oldu
Romanya'da Müslüman Türk başbakan yardımcısı oldu

Romanya'da başbakanlığı veto edilen Müslüman Tatar Türkü Sevil Shhaideh, yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak görevlendirildi
Afganistan'da DEAŞ'a karşı protesto
Afganistan'da DEAŞ'a karşı protesto

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir araya gelen göstericiler cami gibi kutsal mekanlara saldıranların İslam düşmanı olduğunu söyledi.
İngiltere'nin AB Büyükelçisi istifa etti
İngiltere'nin AB Büyükelçisi istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci yaklaşırken İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti
Moro Müslümanlarından DEAŞ'a tepki
Moro Müslümanlarından DEAŞ'a tepki

Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim, bazı silahlı grupların İslam adına İslam karşıtı eylemlerine tepki gösterdi
Türkistanlılar'dan 'Orta Asyalı saldırgan' tanımına tepki
Türkistanlılar'dan 'Orta Asyalı saldırgan' tanımına tepki

Ortaköy saldırısı sonrası medyada yer alan Orta Asyalı tiplemesi üzerine TÜRKİSTANDER bir açıklama yaparak tüm vatandaşlarının rencide edildiğini beyan etti
Mescid-i Aksa'da iki yılda 97 Batılı Müslüman oldu
Mescid-i Aksa'da iki yılda 97 Batılı Müslüman oldu

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, geçen iki yıl içerisinde Batılı ülkelerden 97 kişinin Mescid-i Aksa'da İslamiyetle tanıştığını bildirdi
MOSSAD'dan 'kadın casus' kampanyası
MOSSAD'dan 'kadın casus' kampanyası

MOSSAD, İsrail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiği ilanda İsrailli kadınları saflarına katma kampanyası başlattı

Haberler

Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarından 21'i daha serbest
Nijerya'da kaçırılan kız çocuklarından 21'i daha serbest

Nijerya'da çöken kilisede 160 ölü
Nijerya'da çöken kilisede 160 ölü

Belçikalı Türklerden Nijerya'daki camiye yardım
Belçikalı Türklerden Nijerya'daki camiye yardım

Nijerya'da Şii Zakzaki hareketi yasaklandı
Nijerya'da Şii Zakzaki hareketi yasaklandı

Nijerya'da kaçırılan eski bakan serbest bırakıldı
Nijerya'da kaçırılan eski bakan serbest bırakıldı

Nijerya'nın FETÖ okullarından "Büyükelçiyi gözardı edin" çağrısı
Nijerya'nın FETÖ okullarından quot Büyükelçiyi gözardı edin quot çağrısı

75 bin Nijeryalı çocuk aç
75 bin Nijeryalı çocuk aç






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 