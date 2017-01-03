TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu TÃ¼rkoÄŸlu Gazze'de

TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) Gazze'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m projelerini yerinde inceledi.
GÃ¶rev baÅŸÄ±na gelmesinden bu yana Gazze'ye ilk ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtiren TÃ¼rkoÄŸlu, TÄ°KA tarafÄ±ndan inÅŸa edilen Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi'ni gezdi.
TÄ°KA'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda evleri yÄ±kÄ±lan Filistinliler iÃ§in Mart 2016'da inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ± da ziyaret eden TÃ¼rkoÄŸlu, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle Gazze Ä°slam Ãœniversitesi'nde Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da sakatlanan kiÅŸilere akademik ve mesleki eÄŸitim fÄ±rsatÄ± tanÄ±mak amacÄ±yla hayata geÃ§irilen Gazze-SavaÅŸ Engellileri Rehabilitasyon Projesi'ndeki (Ä°rade), geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi aldÄ±.
TÃ¼rkoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin'deki gÃ¶revine bir ay Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu vesileyle Gazze'ye ilk resmi ziyaretini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Gazze'deki farklÄ± yÃ¶neticilerle temaslarda bulunduÄŸunu ve kurumlarÄ± ziyaret ettiÄŸini belirten TÃ¼rkoÄŸlu, "TÄ°KA'nÄ±n, Gazze saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± ve Gazze Ä°slam Ãœniversitesi ile iÅŸbirliÄŸi halinde yaptÄ±ÄŸÄ± Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli bir proje. Filistin'in en bÃ¼yÃ¼k ve en modern hastanesi olacak, ÅŸu anda inÅŸaatÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ durumda. DonanÄ±m bir kaÃ§ ay iÃ§inde gelmiÅŸ olacak ve hizmete girecek." dedi.
Hastanenin iki halk arasÄ±ndaki dostluÄŸu simgeleyen Ã§ok Ã¶nemli bir kurum olduÄŸunu vurgulayan TÃ¼rkoÄŸlu, "Gazze halkÄ±nÄ±n iÅŸgalden kaynaklanan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bir nebze olsun hafifletecek bir enstrÃ¼man olacak. Bu arada tabii Gazze birÃ§ok askeri operasyonlara da maruz kaldÄ±. BunlarÄ±n da aynÄ± ÅŸekilde halk Ã¼zerindeki etkilerini biraz olsun hafifletecek Ã§ok Ã¶nemli bir kurum ve dediÄŸim gibi TÃ¼rkiye Filistin dostluÄŸunun da gÃ¼zel bir simgesi olacak" diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin Gazze'ye saÄŸlÄ±k, su, eÄŸitim ve enerji alanlarÄ±nda destek vermek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼rkoÄŸlu, Ã¼lkesinin Filistinlileri her zaman desteklemeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu TÃ¼rkoÄŸlu, TÄ°KA'nÄ±n Gazze'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m projelerini yerinde inceledi
Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Barbaros Åžansal, sevk edildiÄŸi hakimlikÃ§e "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan tutuklandÄ±
Batman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belertilen 30 kiÅŸinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik 16 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, 21 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± KaysÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu 5 kiÅŸi tutuklandÄ±.
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2017'de dÃ¼zenlenecek KPSS'de "Ekonometri" testi yer almayacak. KPSS puan tÃ¼rleri de yeniden belirlendi.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda profesÃ¶rlerin de bulunduÄŸu 14'Ã¼ tutuklu 45 akademisyen hakkÄ±nda, hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianameyi kabul etti.