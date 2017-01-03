20:34, 03 Ocak 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu TÃ¼rkoÄŸlu Gazze'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) Gazze'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ insani yardÄ±m projelerini yerinde inceledi.

GÃ¶rev baÅŸÄ±na gelmesinden bu yana Gazze'ye ilk ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtiren TÃ¼rkoÄŸlu, TÄ°KA tarafÄ±ndan inÅŸa edilen Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi'ni gezdi.

TÄ°KA'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda evleri yÄ±kÄ±lan Filistinliler iÃ§in Mart 2016'da inÅŸasÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konutlarÄ± da ziyaret eden TÃ¼rkoÄŸlu, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle Gazze Ä°slam Ãœniversitesi'nde Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da sakatlanan kiÅŸilere akademik ve mesleki eÄŸitim fÄ±rsatÄ± tanÄ±mak amacÄ±yla hayata geÃ§irilen Gazze-SavaÅŸ Engellileri Rehabilitasyon Projesi'ndeki (Ä°rade), geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi aldÄ±.

GAZZE'YE Ä°LK ZÄ°YARET

TÃ¼rkoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin'deki gÃ¶revine bir ay Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu vesileyle Gazze'ye ilk resmi ziyaretini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Gazze'deki farklÄ± yÃ¶neticilerle temaslarda bulunduÄŸunu ve kurumlarÄ± ziyaret ettiÄŸini belirten TÃ¼rkoÄŸlu, "TÄ°KA'nÄ±n, Gazze saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± ve Gazze Ä°slam Ãœniversitesi ile iÅŸbirliÄŸi halinde yaptÄ±ÄŸÄ± Filistin-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu gerÃ§ekten Ã§ok Ã¶nemli bir proje. Filistin'in en bÃ¼yÃ¼k ve en modern hastanesi olacak, ÅŸu anda inÅŸaatÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ durumda. DonanÄ±m bir kaÃ§ ay iÃ§inde gelmiÅŸ olacak ve hizmete girecek." dedi.

Hastanenin iki halk arasÄ±ndaki dostluÄŸu simgeleyen Ã§ok Ã¶nemli bir kurum olduÄŸunu vurgulayan TÃ¼rkoÄŸlu, "Gazze halkÄ±nÄ±n iÅŸgalden kaynaklanan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bir nebze olsun hafifletecek bir enstrÃ¼man olacak. Bu arada tabii Gazze birÃ§ok askeri operasyonlara da maruz kaldÄ±. BunlarÄ±n da aynÄ± ÅŸekilde halk Ã¼zerindeki etkilerini biraz olsun hafifletecek Ã§ok Ã¶nemli bir kurum ve dediÄŸim gibi TÃ¼rkiye Filistin dostluÄŸunun da gÃ¼zel bir simgesi olacak" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin Gazze'ye saÄŸlÄ±k, su, eÄŸitim ve enerji alanlarÄ±nda destek vermek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TÃ¼rkoÄŸlu, Ã¼lkesinin Filistinlileri her zaman desteklemeye devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.