00:12, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

OHAL 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±





OHAL'in, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OHAL'in, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararÄ± ile Ã¼lke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararÄ± uyarÄ±nca devam etmekte olan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 01.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 ay sÃ¼re ile uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi de ele alÄ±ndÄ±.

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