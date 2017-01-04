08:14, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±z yurdunda yangÄ±n paniÄŸi





Fatih'teki EdirnekapÄ± kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunun mutfaÄŸÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hasara neden oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Fatih'te, EdirnekapÄ± semtinde kÄ±z Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir yurtta Ã§Ä±kan yangÄ±n bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â TopkapÄ± Mahallesi Vatan Caddesi'nde, YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baÄŸlÄ± EdirnekapÄ± KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'nun mutfaÄŸÄ±ndan duman Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden bir gÃ¶revli, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun Ã¼zerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Daha sonra yurttaki memurlar tarafÄ±ndan alarm verilerek, Ã¶ÄŸrenciler binadan tahliye edildi. Ä°tfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±n nedeniyleÂ mutfakta kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hasar oluÅŸtu. Bir sÃ¼re dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen Ã¶ÄŸrenciler, Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlanÄ±nca yeniden binaya alÄ±ndÄ±. Ä°lk tespitlere gÃ¶re,Â yangÄ±nÄ±n mutfaktaki elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.

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