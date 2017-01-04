08:19, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan ve Obama telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de, 17 AralÄ±k'ta Kayseri'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan ile Obama arasÄ±nda telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD BaÅŸkanÄ± Obama, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de, 17 AralÄ±k'ta Kayseri'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti, yaralÄ±lar iÃ§in acil ÅŸifa diledi.

Ä°ki lider, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda TÃ¼rkiye ve ABD'nin birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Obama, Suriye'de ateÅŸkesin Ã¼lke genelini kapsamasÄ±nÄ± ve rejim ile muhalifler arasÄ±nda siyasi mÃ¼zakerelerin baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlama amacÄ±yla TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgedeki aktÃ¶rlerle sarf ettiÄŸi Ã§abalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TERÃ–RLE MÃœCADELEDE YAKIN Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Irak ve Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede kaydedilen son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Obama, bu konuda TÃ¼rkiye ve ABD'nin sÃ¼rekli yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmeleri gerektiÄŸi hususunda mutabÄ±k kaldÄ±.

KÄ±brÄ±s meselesine de deÄŸinilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki lider, halihazÄ±rdaki mÃ¼zakere sÃ¼recinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir Ã§Ã¶zÃ¼mle adada birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±yla neticelenmesi temennisinde bulundu.