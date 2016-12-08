08:22, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Antalya'da hafif ÅŸiddette deprem





Antalya'da 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilÃ§esinde 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n 44,36 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.Â

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