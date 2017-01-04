08:28, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

DoÄŸu Halep'te 116 bin kiÅŸi yardÄ±ma muhtaÃ§

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM), DoÄŸu Halep'te yerlerinden edilen 116 bin kiÅŸinin insani yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸu belirtilerek, uluslararasÄ± topluma yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu Halep'te daha Ã¶nce muhaliflerin kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgede yerlerinden edilen kayÄ±tlÄ± 116 bin kiÅŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±mÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgedeki insanlar iÃ§in endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± kaydeden Dujarric, insanlarÄ±n gÄ±da, barÄ±nma, saÄŸlÄ±k, hijyen, eÄŸitim, elektrik ve geÃ§im kaynaÄŸÄ± temini gibi ciddi ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu belirtti.

BM ve ortak kuruluÅŸlarÄ±n yardÄ±m saÄŸlama iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Dujarric, "TÃ¼m yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±ndan Halep'te yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan 100 binden fazla kiÅŸiye hem kÄ±sa hem de uzun dÃ¶nemli insani yardÄ±m saÄŸlamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.

Dujarric, bir soru Ã¼zerine de BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n gÃ¶revine devam ettiÄŸini ancak Astana'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek Suriye toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ±n beklenmediÄŸini sÃ¶yledi.

Dujarric, sÃ¶z konusu toplantÄ±ya daha alt seviyeden bir BM temsilcisinin katÄ±labileceÄŸini belirtti.