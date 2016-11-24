Fiji'de 7,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fiji aÃ§Ä±klarÄ±nda 7,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Amerika BirleÅŸik Devletleri Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinden (USGS) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 15 kilometre derinlikte oluÅŸan 7,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin merkez Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Fiji'nin baÅŸkenti Suva'ya 283 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸu bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, bu yer sarsÄ±ntÄ±sÄ±nda herhangi bir hasar oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, depremin ardÄ±ndan verilen tsunami uyarÄ±sÄ±nÄ±n da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda ise depremin merkez Ã¼ssÃ¼ne 300 kilometreye kadar olan bÃ¶lgelere tehlikeli dalgalarÄ±n ulaÅŸabileceÄŸi duyuruldu ancak daha sonra bu tehdidin geÃ§tiÄŸi kaydedildi.Â
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