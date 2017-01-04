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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:13, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Genel
08:39, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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BM'nin yeni genel sekreteri gÃ¶reve baÅŸladÄ±
BM'nin yeni genel sekreteri gÃ¶reve baÅŸladÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nde, BM'nin bÃ¼rokratik engellerden kurtulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

New York'taki BM Genel Merkezi'ne ilk kez gelen Guterres karÅŸÄ±lamalarÄ±n adÄ±ndan BM Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. KÃ¼resel sorunlarÄ±n yalnÄ±zca kÃ¼resel Ã§Ã¶zÃ¼mlerle ele alÄ±narak aÅŸÄ±labileceÄŸini vurgulayan Guterres, BM'nin bu Ã§ok taraflÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±n temel taÅŸÄ± olduÄŸunun bilinmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Eski Portekiz BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi gÃ¶revlerinde de bulunan Guterres, BM'nin 'deli gÃ¶mleÄŸi' olarak nitelendirdiÄŸi bÃ¼rokrasiden kurtulmasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Ã–te yandan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun yeni BM Genel Sekreteri Guterres ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 5 Ocak'ta ABD'ye geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TÃœRKÄ°YE AÃ‡IKLAMASI

Guterres, ilk mesai gÃ¼nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerindeki kÃ¼resel terÃ¶rizm fenomenini tetikleyen Ã§atÄ±ÅŸmalara dikkati Ã§ekti.

BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken TÃ¼rkiye ile yakÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n cÃ¶mertliÄŸine ÅŸahit olduÄŸunu belirten Guterres, "En fazla mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rk halkÄ±, korkunÃ§ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kurbanÄ± oldu." dedi.

Ä°stanbul'daki "alÃ§ak" terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayan Guterres, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

Guterres, Ä°stanbul'daki "iÄŸrenÃ§" saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinin hÄ±zla yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± umut ettiÄŸini bildirdi.

SorunlarÄ±n kÃ¼reselleÅŸtiÄŸini ve Ã¼lke bazÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸini ifade eden Guterres, kÃ¼resel sorunlara ancak kÃ¼resel Ã§Ã¶zÃ¼mler bulunabileceÄŸini ve BM'nin Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n temel taÅŸÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.



Ä°lgili Konular Antonio Guterres
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