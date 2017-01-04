ABD'den El Bab operasyonuna destek açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki (El Bab) önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." dedi.
Cook, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları cevapladı.
Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi.
Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz. Ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.
Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.
"Türkiye’nin El Bab’da DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?" sorusuna Cook, şu cevabı verdi.
"Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu konuları her gün Türk müttefiklerimizle konuşuyoruz ve bu konularda dikkatlice koordinasyon yapmaya devam ediyoruz. Her özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama bu konuda orada olup bitenle ilgili bu kadar emin olmamızın nedeni Türk hükümeti ile sahadaki askeri iletişim dahil çok üst düzeylerde yaptığımız koordinasyondur. Bunu yapmaya devam edeceğiz.”
Bunun yanı sıra Türkiye’nin El Bab bölgesinde Rusya ile DEAŞ’a karşı iş birliği yaptığından haberi olmadığını savunan Cook, bu konunun Türk ve Rus yetkililere sorulmasını istedi.
Pentagon Sözcüsü, ayrıca, yılbaşı kutlamaları sırasında 39 kişinin ölümüne neden olan İstanbul'daki terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi.
Cook, "DEAŞ'ın, Irak ve Suriye’de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk. Bu saldırılar bizi çabalarımızdan alıkoyamayacaktır ve çabalarımız meyve vermeye başladı.” dedi.
ABD'de bir eyalette dükkan sahibinin penceresine Obama ve Müslümanlar hoş karşılanmıyor afişi asması nefreti körüklediği gerekçesiyle yoğun tepki aldı
Bakan Çavuşoğlu Astana'daki Suriye görüşmelerinin tarihini 23 Ocak olarak açıkladı
Rus bir mühendisin 50 bin dolar maliyetle hazırladığı Sherp ATV sadece karada değil sudaki performansı ile göz doldurdu
Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlısı silahlı yabancı grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi
Kazakistan yapılacak EXPO-2017 fuarı dolayısıyla 48 ülkenin vatandaşı için vize uygulamasını iptal etti
Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 10,2 milyondan 5,6 milyona gerilediği açıklandı
Çin'de ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde etkili olan aşırı hava kirliliği nedeniyle bölgedeki çok sayıda uçak seferi iptal edildi, otoyollar trafiğe kapatıldı
Filipinler’de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlı grup 158 mahkumu kaçırdı
Trump, Guantanamo'da tutulanların tehlikeli olduğunu iddia ederek serbest bırakılmaların karşı çıktı
Ford'un büyük Amerikan firmalarına ülke içinde üretim yapması tavsiyesine uyan Ford, Meksika'daki yatırımını Michigan eyaletine kaydıracağını açıkladı
Pentagon Sözcüsü Cook Türkiye'nin DEAŞ'a karşı El Bab'a girdiğini ve yaptığı her şeyi desteklediklerini söyledi
Birleşmiş Milletler yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres göreve başladı
Fiji'de 15 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BM Doğu Halep'te yerlerinden edilen 116 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti
Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun öldüğü açıklandı
Trump'ın başkanlığı, Obama yönetiminin son yıllarında ciddi şekilde bozulan ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir atılım yaratabilir