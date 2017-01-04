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ABD'den El Bab operasyonuna destek açıklaması
ABD'den El Bab operasyonuna destek açıklaması

Pentagon Sözcüsü Cook Türkiye'nin DEAŞ'a karşı El Bab'a girdiğini ve yaptığı her şeyi desteklediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki (El Bab) önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." dedi.

Cook, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları cevapladı.

Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi.

Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz. Ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.

Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN EL BAB BÖLGESİNDE DEAŞ'A KARŞI RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMASI

"Türkiye’nin El Bab’da DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin sonuçsuz kalması Obama yönetiminin örgütle mücadelede müttefikleri bir arada tutma konusunda başarısız olduğunun göstergesi değil mi?" sorusuna Cook, şu cevabı verdi.

"Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu konuları her gün Türk müttefiklerimizle konuşuyoruz ve bu konularda dikkatlice koordinasyon yapmaya devam ediyoruz. Her özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama bu konuda orada olup bitenle ilgili bu kadar emin olmamızın nedeni Türk hükümeti ile sahadaki askeri iletişim dahil çok üst düzeylerde yaptığımız koordinasyondur. Bunu yapmaya devam edeceğiz.”

Bunun yanı sıra Türkiye’nin El Bab bölgesinde Rusya ile DEAŞ’a karşı iş birliği yaptığından haberi olmadığını savunan Cook, bu konunun Türk ve Rus yetkililere sorulmasını istedi.

Pentagon Sözcüsü, ayrıca, yılbaşı kutlamaları sırasında 39 kişinin ölümüne neden olan İstanbul'daki terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi.

Cook, "DEAŞ'ın, Irak ve Suriye’de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk. Bu saldırılar bizi çabalarımızdan alıkoyamayacaktır ve çabalarımız meyve vermeye başladı.” dedi.



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