Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:13, 04 Ocak 2017 Çarşamba
Amerika
08:49, 04 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Ford Trump'a uydu, Meksika'ya yatırım yapmıyor
Ford Trump'a uydu, Meksika'ya yatırım yapmıyor

Ford'un büyük Amerikan firmalarına ülke içinde üretim yapması tavsiyesine uyan Ford, Meksika'daki yatırımını Michigan eyaletine kaydıracağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford'un, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı duyuruldu.

Ford Üst Yöneticisi (CEO) Mark Fields, bugün düzenlediği basın toplantısında, Meksika'da yapacağı ve 1,6 milyar dolara mal olacak fabrikanın iptal edilmesinin planlandığını açıkladı.

Fields, söz konusu plan yerine, Ford'un genel merkezinin de bulunduğu ABD'nin Michigan eyaletinde şirketin 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve bunun 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirdi.

Ford'un "Focus" adlı otomobil modelini Meksika'da üretmeye devam edeceğini kaydeden Fields, şirketin "Mustang" ve "Lincoln Continental" araçlarıyla elektrikli otomobillerinin Michigan'da üretileceği bilgisini paylaştı.

Açıklamanın ardından, Ford'un hisse başına değeri New York borsasında yüzde 3,3 değer kazanırken, Meksika pesosu ABD dolarına karşı yüzde 0,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında, Ford'un ve diğer büyük Amerikalı şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştirmiş ve bu firmaların ABD'ye geri dönerek yurt içinde istihdam yaratması gerektiğini vurgulamıştı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Trump, bugün de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini eleştirmiş, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Trump'ın ekonomi politikalarına işaret ederek, serbest piyasaya yapmayı planladığı müdahalelerin uzun vadede Amerikan ekonomisini ve piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, 20'nci yüzyıl başından itibaren ABD'nin otomotiv merkezi olarak bilinen Michigan eyaletinde, 1970'lerden itibaren Amerikalı şirketlerin üretimlerini ucuz iş gücü nedeniyle Meksika, Güney Amerika ve Asya'ya taşımasıyla işsizlik artmaya başlamıştı. Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit, 2013'te iflasını açıklamıştı.



İlgili Konular Donald Trump
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Müslümanlar hoş karşılanmıyor tabelası tepki gördü
Müslümanlar hoş karşılanmıyor tabelası tepki gördü

ABD'de bir eyalette dükkan sahibinin penceresine Obama ve Müslümanlar hoş karşılanmıyor afişi asması nefreti körüklediği gerekçesiyle yoğun tepki aldı
Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı
Astana görüşmelerinin tarihi açıklandı

Bakan Çavuşoğlu Astana'daki Suriye görüşmelerinin tarihini 23 Ocak olarak açıkladı
Rus ATV'si hem karada hem denizde
Rus ATV'si hem karada hem denizde

Rus bir mühendisin 50 bin dolar maliyetle hazırladığı Sherp ATV sadece karada değil sudaki performansı ile göz doldurdu
Halep'ten getirilen yaralı sayısı 381'e ulaştı
Halep'ten getirilen yaralı sayısı 381'e ulaştı

Suriye'de, Esad rejimi ve rejim yanlısı silahlı yabancı grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 381'e yükseldi
Kazakistan EXPO-2017 için vize serbestisi uygulayacak
Kazakistan EXPO-2017 için vize serbestisi uygulayacak

Kazakistan yapılacak EXPO-2017 fuarı dolayısıyla 48 ülkenin vatandaşı için vize uygulamasını iptal etti
Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenler azaldı
Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenler azaldı

Etiyopya'da kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 10,2 milyondan 5,6 milyona gerilediği açıklandı
Çin'de hava kirliliği ulaşımı felç etti
Çin'de hava kirliliği ulaşımı felç etti

Çin'de ülkenin kuzey, doğu ve orta kesimlerinde etkili olan aşırı hava kirliliği nedeniyle bölgedeki çok sayıda uçak seferi iptal edildi, otoyollar trafiğe kapatıldı
Filipinler de hapishane basıp 158 mahk mu kaçırdılar
Filipinler’de hapishane basıp 158 mahkûmu kaçırdılar

Filipinler’de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlı grup 158 mahkumu kaçırdı
Trump Guantanamo'dakilerin serbest bırakılmasına tepkili
Trump Guantanamo'dakilerin serbest bırakılmasına tepkili

Trump, Guantanamo'da tutulanların tehlikeli olduğunu iddia ederek serbest bırakılmaların karşı çıktı
Ford Trump'a uydu Meksika'ya yatırım yapmıyor
Ford Trump'a uydu, Meksika'ya yatırım yapmıyor

Ford'un büyük Amerikan firmalarına ülke içinde üretim yapması tavsiyesine uyan Ford, Meksika'daki yatırımını Michigan eyaletine kaydıracağını açıkladı
ABD'den El Bab operasyonuna destek açıklaması
ABD'den El Bab operasyonuna destek açıklaması

Pentagon Sözcüsü Cook Türkiye'nin DEAŞ'a karşı El Bab'a girdiğini ve yaptığı her şeyi desteklediklerini söyledi
BM'nin yeni genel sekreteri göreve başladı
BM'nin yeni genel sekreteri göreve başladı

Birleşmiş Milletler yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres göreve başladı
Fiji'de 7 2 büyüklüğünde deprem
Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 15 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Doğu Halep'te 116 bin kişi yardıma muhtaç
Doğu Halep'te 116 bin kişi yardıma muhtaç

BM Doğu Halep'te yerlerinden edilen 116 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor
Nijerya'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor

Nijerya'da yetersiz beslenme yüzünden günde yaklaşık 2 bin 300 çocuğun öldüğü açıklandı
ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve Ortadoğu'daki dengeler
ABD-Rusya ilişkilerinin geleceği ve Ortadoğu'daki dengeler

Trump'ın başkanlığı, Obama yönetiminin son yıllarında ciddi şekilde bozulan ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir atılım yaratabilir

Haberler

Trump'tan General Motors'a sert eleştiri
Trump'tan General Motors'a sert eleştiri

Trump Tower'da şüpheli paket alarmı
Trump Tower'da şüpheli paket alarmı

Trump'tan BM'ye 'kulüp' benzetmesi
Trump'tan BM'ye 'kulüp' benzetmesi

Küresel siyasette Trump etkisi
Küresel siyasette Trump etkisi

Trump vakfını kapatıyor
Trump vakfını kapatıyor

Trump, ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi
Trump ABD'li savunma devlerini karşı karşıya getirdi

Trump, Müslümanları ABD'ye almamakta kararlı
Trump Müslümanları ABD'ye almamakta kararlı

Trump ABD'nin ilk 'Ulusal Ticaret Konseyi'ni kurdu
Trump ABD'nin ilk 'Ulusal Ticaret Konseyi'ni kurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 