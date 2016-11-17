08:53, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 104 DEAÅž hedefi imha edildi





FÄ±rat KalkanÄ±'nda 104 DEAÅž hedefi imha edildi, altÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda dÃ¼n 104 DEAÅž hedefi, yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu kullanÄ±lamaz hale getirildi. GÃ¼n iÃ§inde Ã§atÄ±ÅŸmalar ve topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu 6 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi.

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