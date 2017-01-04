08:58, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump Guantanamo'dakilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepkili





Trump, Guantanamo'da tutulanlarÄ±n tehlikeli olduÄŸunu iddia ederek serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±n karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, Guantanamo'da bulunan mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce durdurulmasÄ± gerektiÄŸini savundu. Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, Guantanamo'da bulunan mahkumlarÄ±n "Ã§ok tehlikeli" olduklarÄ± gerekÃ§esiyle serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Trump mesajÄ±nda, "Guantanamo'dan artÄ±k kimse serbest bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. Ã‡ok tehlikeli insanlar ve tekrar savaÅŸ meydanlarÄ±na gitmelerine izin verilmemeli." ifadesini kullandÄ±. Barack Obama, seÃ§im kampanyasÄ±nda, ABD'nin kendi topraklarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¶zellikle Irak ve Afganistan'da yakaladÄ±ÄŸÄ± ve "radikal Ä°slamcÄ± terÃ¶rist olarak" etiketleyip Amerikan standartlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkencenin geÃ§erli olduÄŸu gayriinsani koÅŸullarda tuttuÄŸu Guantanamo kampÄ±nÄ± kapatma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸ, fakat bunu baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±llÄ±k maliyeti 445 milyon dolarÄ± bulan cezaevinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen Obama, 2009'da gÃ¶reve geldiÄŸinde Guantanamo'da 245 olan tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ± 60'a indirebildi. Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± 20 Ocak 2017'ye kadar 20 tutuklunun daha aklanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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