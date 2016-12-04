Maden iÅŸletmelerine ceza yaÄŸdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 89 maden iÅŸletmesineÂ 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n konuya iliÅŸkin ilanÄ±, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Â
Buna gÃ¶re, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Maden Kanunu'na aykÄ±rÄ± davranan 89 maden iÅŸletmesine toplam 3 milyon 987 bin 228 lira ceza uygulandÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan Darbe Komisyonu'nun baÅŸkanÄ± Petek 141 kiÅŸiyi dinlediklerini sÃ¶yledi
Ä°zmir merkezli 16 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda akademisyenler, asker ve bazÄ± bakanlÄ±k gÃ¶revlilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
SoÄŸuk ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ Marmara'da, cumartesi gÃ¼nÃ¼ de Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz ve Akdeniz'in iÃ§ kesimlerinde etkili olacaÄŸÄ± bildirildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 23 Ocak'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin kimliÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yledi
Ãœniversite sÄ±navÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± YGS iÃ§in baÅŸvurular bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi bugÃ¼n de teslim alÄ±nmamasÄ± durumunda kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lecek
Bursa'daki operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°zmir'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili baÅŸlatÄ±lan operasyonda beÅŸ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Afganistan'daki TSK varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 6 Ocak'tan itibaren 2 yÄ±l uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.
Mevzuata aykÄ±rÄ± davranan 89 maden iÅŸletmesine 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 104 DEAÅž hedefi imha edildi, altÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Obama, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in taziyelerini iletti
Fatih'teki EdirnekapÄ± kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurdunun mutfaÄŸÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hasara neden oldu
OHAL'in, 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi