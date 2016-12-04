Maden iÅŸletmelerine ceza yaÄŸdÄ±

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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, 89 maden iÅŸletmesineÂ 3 milyon 987 bin 228 lira ceza verildi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n konuya iliÅŸkin ilanÄ±, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Â

Buna gÃ¶re, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Maden Kanunu'na aykÄ±rÄ± davranan 89 maden iÅŸletmesine toplam 3 milyon 987 bin 228 lira ceza uygulandÄ±.