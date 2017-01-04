09:13, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK iki yÄ±l daha Afganistan'da





Afganistan'daki TSK varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 6 Ocak'tan itibaren 2 yÄ±l uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TSK unsurlarÄ±nÄ±n, NATOâ€™nun Afganistanâ€™daki KararlÄ± Destek Misyonu ve devamÄ± kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n, NATOâ€™nun Afganistan'da icra edeceÄŸi KararlÄ± Destek Misyonu ve devamÄ± kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilmesi, aynÄ± amaÃ§lara yÃ¶nelik yabancÄ± silahlÄ± kuvvetlerin TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Afganistanâ€™a intikaliyle geri intikali kapsamÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de bulunmasÄ± ve bunlara imkan saÄŸlayacak dÃ¼zenlemelerin hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan belirlenecek esaslara gÃ¶re yapÄ±lmasÄ± iÃ§in 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yÄ±l uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len tezkere, partileri adÄ±na sÃ¶z alan milletvekillerinin konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabul edildi.

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