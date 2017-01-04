09:27, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°zmir'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± operasyonu





Ä°zmir'de OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili baÅŸlatÄ±lan operasyonda beÅŸ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik Ä°zmir'de operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±, ÅŸu ana kadar DEAÅž Ã¼yeliÄŸi ÅŸÃ¼phesiyle beÅŸ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Okan Bato'nun yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, OrtakÃ¶y'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik, Bornova ve Buca ilÃ§elerinde Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle 4 adrese operasyon dÃ¼zenledi. Polis ekipleri, operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mahallelerde giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatarak geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Gece baÅŸlayan ve halen devam eden operasyonda ekiplerin ÅŸu ana kadar 5 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± ve bu sayÄ±nÄ±n artabileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lar, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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