09:36, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Bursa'da 4 HDP yÃ¶neticisi tutuklandÄ±





Bursa'daki operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, HDP ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen HDP YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet K, HDP YeniÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Rahmi D, HDP DeÄŸirmenÃ¶nÃ¼ Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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