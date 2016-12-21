09:47, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'yi Ã¶ldÃ¼ren AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi ortada kaldÄ±





Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'u Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi bugÃ¼n de teslim alÄ±nmamasÄ± durumunda kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ren saldÄ±rgan MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmasÄ± iÃ§in yÃ¶netmelik gereÄŸi verilen sÃ¼re bugÃ¼n sona eriyor. Ã‡ankaya Belediyesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k Pazartesi akÅŸamÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ve dÃ¼zenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri 21 AralÄ±k'ta tamamlandÄ±. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± tarihten bugÃ¼ne kadar ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmadÄ±. Adli TÄ±p Kurumu Kanunu Uygulama YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince cenazenin teslim alÄ±nmasÄ± iÃ§in tanÄ±nan 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re bugÃ¼n sona eriyor. AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, teslim alÄ±nmamasÄ± durumunda kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmek Ã¼zere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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