09:56, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Filipinlerâ€™de hapishane basÄ±p 158 mahkÃ»mu kaÃ§Ä±rdÄ±lar





Filipinlerâ€™de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlÄ± grup 158 mahkumu kaÃ§Ä±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinlerâ€™de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlÄ± grup 158 mahkumu kaÃ§Ä±rdÄ±.

Hapishane baskÄ±nÄ±nÄ± Mora Ä°slam KurtuluÅŸ Cephesiâ€™nden ayrÄ±lan Bangsamoro Ä°slam KurtuluÅŸ SavaÅŸÃ§Ä±larÄ± adlÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi tahmin ediliyor. Filipinler gazetelerinin haberlerine gÃ¶re bir hapishane gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ baskÄ±n SalÄ± gÃ¼nÃ¼ gece yarÄ±sÄ± hapishane de elektriklerin kesilmesi ile baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan 100â€™e yakÄ±n Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yoÄŸun silah ateÅŸi eÅŸliÄŸinde hapishanenin iÃ§ kesimlerine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile silahlÄ± Ã¼yelerin Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kargaÅŸadan faydalanan 158 mahkum ise firar etti. Hapishane MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Peter Bungat saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tutuklu komutanlarÄ±ndan birini kurtarmaya yÃ¶nelik bir operasyon olduÄŸunu belirtti. Resmi makamlar ise saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda kim yada kimlerin olduÄŸu konusunda aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar.

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