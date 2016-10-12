10:17, 04 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±nÄ±n kimliÄŸi belirlendi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin kimliÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin kimliÄŸinin belirlendiÄŸini sÃ¶yledi.

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